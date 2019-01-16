«Australian Open»: Cоболенко одолела британку Кэти Бултер 16.01.2019, 10:50

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (11 ВТА) вышла в третий круг женского одиночного разряда "Australian Open". В матче 1/32 финала она была сильнее британки Кэти Бултер (97) — 6:3, 6:4, пишет "Прессбол".

А.Соболенко (Беларусь) — К.Бултер (Великобритания) — 6:3, 6:4

В следующем раунде Соболенко померится силами с американкой Амандой Анисимовой (87), которая в двух партиях не оставила шансов украинке Лесе Цуренко (24) — 6:0, 6:2.