Обзаведшийся картонными подчиненными шериф стал звездой Сети 16.01.2019, 10:51

Шериф с помощью картонных подчиненных борется с любителями высоких скоростей.

Роберта Чоди, шерифа округа Уильямсон (Техас, США), всегда расстраивало, что у него не так много подчинённых, как хотелось бы, пишет 120.su.

В результате офицеры просто не могут уследить за всеми правонарушениями, но теперь им на помощь пришли картонные коллеги, которые взяли на себя всего одну, но довольно важную обязанность — они борются с водителями, любящими превышать скорость.

Роберт рассказал, что картонные полицейские, расставленные на обочинах дорог (особенно вблизи школ), весьма эффективны — увидев издали офицера с радаром, любой водитель-лихач на всякий случай сбросит скорость.