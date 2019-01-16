Обзаведшийся картонными подчиненными шериф стал звездой Сети
- 16.01.2019, 10:51
Шериф с помощью картонных подчиненных борется с любителями высоких скоростей.
Роберта Чоди, шерифа округа Уильямсон (Техас, США), всегда расстраивало, что у него не так много подчинённых, как хотелось бы, пишет 120.su.
В результате офицеры просто не могут уследить за всеми правонарушениями, но теперь им на помощь пришли картонные коллеги, которые взяли на себя всего одну, но довольно важную обязанность — они борются с водителями, любящими превышать скорость.
Роберт рассказал, что картонные полицейские, расставленные на обочинах дорог (особенно вблизи школ), весьма эффективны — увидев издали офицера с радаром, любой водитель-лихач на всякий случай сбросит скорость.
Fern Bluff. Watch out for speeding. pic.twitter.com/XWuCIudMaE— Williamson County Sheriff Chody (@SheriffChody) 8 января 2019 г.