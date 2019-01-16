Могилевский активист: Начальник ГАИ врет 2 16.01.2019, 11:28

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Жители Могилева возмущены состоянием дорог.

В ноябре 2018 года активист Александр Хамратов пожаловался в областное управление ГАИ на крупные дорожные ямы на выезде с переулка Мечникова на улицу Крупскую (это недалеко от дворца гимнастики), пишет могилевская «Весна».

По его словам, асфальт находится в плачевном состоянии уже больше года. Особенно много проблем ямы доставляют в теплое время года.

— Более того, людей часто штрафовали за объезд этих ям. Я написал обращение в ГАИ, чтобы там помогли исправить ситуацию, так как они уполномочены наказывать балансодержателей дорог, — рассказал Хамратов.

Начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома Михаил Невмержицкий в ответ написал активисту, что состояние проезжей части в указанном месте соответствует требованиям нормативно-технических актов. По его словам, это подтвердила проверка на месте в декабре 2018 года.

Невмержицкий предложил Хамратову обратиться в дорожно-мостовое предприятие, если он обнаружил дефекты асфальтового полотна.

Активиста такой ответ не устроил и он решил лично измерить глубину ям, которые «соответствуют требованиям актов»:

— Выдалось время и я посмотрел, все ли так, как пишет начальник ГАИ. Оказалось, он врет. Там ямы глубиной в 10-13 сантиметров и шириной в полметра, — возмутился Хамратов. Свои измерения он зафиксировал на фото.

Ответ начальника ГАИ активист обжаловал в УВД Могилевского облисполкома.