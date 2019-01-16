Сюрприз от исполкома: белоруска должна заплатить 26 тысяч за инженерные сети 13 16.01.2019, 11:50

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Без оплаты электроотопления не будет.

Чтобы отапливать свой новый дом электричеством по низкому тарифу, у домовладелицы из Борисова Раисы уже все предусмотрено: разрешенная к использованию мощность сети — 30 кВт, электроводяные полы и отдельный счетчик. «Президент обещал стимулировать энергопотребление со вводом АЭС, поэтому мы систему отопления делали в расчете на дешевую энергию», — говорит она. Однако ее дом сейчас отапливается камином и обогревателями — энергосети отказываются пломбировать счетчик на электроотопление. Причина — местный исполком отказывается вводить дом в эксплуатацию, пока Раиса не выплатит 26 тысяч рублей компенсации за инженерные сети на участке, пишет tut.by.

Участок на новой улице Госпитальной Раиса покупала в марте 2017 года с аукциона. В описании аукционного лота на сайте исполкома и в газете «Адзiнства» было указано, что земельные наделы имеют электричество, воду и газ, поэтому желающих их купить было предостаточно. Соответственно, стоимость земли в ходе торгов серьезно выросла — до 40 тысяч рублей за 9 соток. На самом же деле коммуникаций в этом районе не оказалось.

— Мы с соседями ходили к нашему старому мэру на прием, спрашивали у него, где же коммуникации? — рассказывает Раиса. — Он нам сказал, что это в местной газете что-то напутали. Но всем же понятно, что редакция перепечатала информацию с сайта исполкома. В общем, вопросы с сетями начали решаться уже при новом руководстве города — в начале 2018 году по улице сделали водопровод, провели электричество, выровняли дорогу. С соседями создали кооператив и за свой счет провели центральную канализацию.

Дом Раисы построился в сжатые сроки — 20 декабря 2018 года она подала заявление о начале процедуры ввода в эксплуатацию. Акты ввода подписали и в водоканале, и в Энергонадзоре.

— Все службы были пройдены, и вдруг нам в отделе архитектуры говорят выплатить компенсацию за инженерные сети на участке, согласно постановлению Совмина № 298, иначе дом в эксплуатацию не введут. И выставляют счет — 26 тысяч рублей, — говорит Раиса. — Это стало для нас шоком — когда мы покупали участок, никто нам не говорил о существовании этого постановления, в договоре тоже об этом нет. И когда мы получали разрешение на строительство в исполкоме — тоже никто ни слова, ни полслова. На приеме в райисполкоме нам сказали, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но здесь же совсем другое — с юридической точки зрения это нарушение договорных отношений.

Необходимость возмещения затрат государства на строительство инженерных сетей и дорог была предусмотрена указом № 26 еще в 2014 году, но о трудностях с его применением заговорили лишь недавно. Люди, купившие земельные участки после после 1 апреля 2014 года (с этого дня вступило в силу постановление № 298) столкнулись с неожиданной проблемой. Чтобы ввести свое жилье в эксплуатацию, нужно заплатить компенсацию бюджету за инженерные сети в населенном пункте.

Согласно тому же постановлению № 298, перед тем как выдать разрешение на строительство, нас должны были уведомить об этом.

Позже выяснилось, что землеустроительной службой при оценке кадастровой стоимости участка коммуникации не были учтены. Зато их не забыли в УКСе.

— В УКСе я попросила расчет — за что я должна заплатить и сколько стоило строительство этих сетей.

В письме УКС Борисовского района разъясняется, что сумма возмещаемых затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку рассчитывается согласно утвержденным удельным показателям по Борисовскому району и предоставленным мощностям объектов инфраструктуры к дому. То есть эта сумма не зависит от фактических затрат по проектированию и строительству инженерных сетей для участков на улице Госпитальной.

— Почему я как плательщик не имею права знать, сколько это стоило? Когда мы за свой счет строили канализацию, то все было предельно понятно, за что и сколько мы платим. Так же должно быть и с другими сетями — возможно, жителям улицы дешевле было бы провести эти коммуникации — и электричество и воду — за свой счет.

Вот какой расчет предоставил УКС:

Компенсация за водопровод составила 170,32 рубля.

Дороже всего — счет за электросети. 25 тысяч рублей.

Не забыли о дороге — еще 806 рублей. Итого — 26 тысяч рублей.

Участок на улице Госпитальной в Борисове при таких раскладах становится «золотым» — с учетом суммы компенсации он обойдется в 66 тысяч рублей. Раиса говорит, что если бы о дополнительных затратах знала заранее, то вряд ли она покупала эту землю.

— У нас двое детей, другой жилплощади нет, все силы, деньги, в том числе кредитные, бросили на строительство этого дома, — говорит Раиса. — Эта сумма для нас непосильна. Если людям предстоит это все оплачивать, то государству стоило бы предусмотреть рассрочку — как такую сумму можно сразу выплатить с зарплатой в 700−800 рублей? Мы собираемся обращаться с заявлением в Минскоблисполком о проверке этих расчетов. Возможно, что придется обращаться еще и в суд.

Сейчас дом Раисы обогревается фактически за счет камина и обогревателей: подключать электрополы к бытовой сети, а не выделенной для этого отдельной линии нельзя — она не рассчитана на такие нагрузки. И пока дом не введен в эксплуатацию, электросети по закону не могут опломбировать счетчик на отопление. За потребленную электроэнергию приходится платить по 18 копеек за кВт вместо 3,35 (по тарифу на отопление, действующему с 1 января 2019 года).