Бунт на Полесье: Они ожидают, что мы с вилами выйдем? 3 16.01.2019, 12:24

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Как полешуки отстаивают свое озеро.

Национальный парк «Припятский» хочет присоединить к своей территории озера Червоное в Житковичском районе Гомельской области.

Полешуки - и местные власти, и местные жители - категорически против. Они направили тысячу подписей Лукашенко, сообщает «Радыё Свабода».

«Озеро имеет своих, местных, арендаторов. Придет сюда Национальный парк - обнесут все колючей проволокой, шлагбаум поставят. Мы сюда и близко не подойдем. Для чего создавать такое напряжение в народе? Они ожидают, что мы с вилами выйдем?»- возмутились на стихийном собрании сельчане.

Озеро Червоное. Только факты

Третье по площади озеро Беларуси после Нарочи и Освейского. Площадь - 12,1 × 5,2 км, максимальная глубина - 4 м.

2/3 озера - в аренде местного лесхоза и предприятие «Житковичихимсервис» до 2025 года. Еще треть арендует национальный парк.

Помимо рыбы, «Житковичихимсервис» добывает здесь сапропель.

Разовая путевка на пушных зверей стоит в лесхозе 6 рублей (В нацпарке "Припятский" - 20 рублей), сезонный в лесхозе - 60 (у нацпарка 150).

«Нацпарк может гордиться уровнем противостояния с местным населением»

14 января у озера Червоное, несмотря на мороз и метель, собрались около 60 человек. У всех один вопрос - что будет с их озером Червоное?

В письме к Лукашенко сельчане написали, что за время хозяйственной деятельности в Житковичском районе национальный парк может гордиться единственным - «уровнем противостояния с местным населением, которое постоянно растет». Люди жалуются, что практически лишены права охотиться, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы.

Сейчас озеро Червоное находится в аренде местного лесхоза и предприятия «Житковичихимсервис». Это 2/3 озера. Одна треть озера - в аренде национального парка. Но «Припятский» хочет взять под контроль все озеро. Хотя договор аренды в лесхозе и «Житковичихимсервисе» - до 2025 года.

«Житковичихимсервис» добывает в озере Червоное ежегодно около 100 тонн рыбы; помимо этого, около 30 тонн вылавливают из озера любители рыболовства. Еще идет добыча сапропели (2500 тонн в год). Предприятие почистило озеро, создало условия для рыбаков. Работают около сорока человек.

«И тут на все готовенькое пришел хозяин! Директор национального парка Степан Бамбиза! Нас уже всех трясет от его фамилии. Ни в лес не сходить, ни рыбы половить. Оградили все колючей проволокой, шлагбаум поставили! Теперь наше озеро забирают», - переживают люди.

«Сформировалась социальная напряженность»

Первым на стихийном собрании доверили выступить представителю местных властей - Алексею Друку. Он рассказал, что национальный парк обратился к Лукашенко с просьбой изменить границы территорий охотничьих угодий - забрать себе озеро Червоное и три километра прибрежной зоны. При этом нынешние арендаторы - лесхоз и «Житковичихимсервис» - не имеют никаких официальных бумаг по этому поводу.

«Люди начали волноваться. Сформировалась социальная напряженность. На прошлой неделе было собрание в деревне Дуброва, где присутствовали представители национального парка - юрист и заместитель генерального директора по идеологии.

Сельчане не услышали ответов от нацпарка. Наших людей устраивают условия нынешних, местных арендаторов, которые назначили минимальную плату за рыбалку и охоту. Люди категорически не соглашаются, чтобы национальный парк забрал все озеро», - пояснил журналистам Алексей Друк.

По его словам, когда один арендатор хочет взять территорию у другого, то они должны решать вопросы между собой.

«Но никаких обращений со стороны национального парка к "Житковичихимсервису "или лесхозу не было. "Припятский" сразу обратился в администрацию Лукашенко. И уже есть проект распоряжения Лукашенко об изменении территории. Но эти бумаги ходят где-то в кулуарах», - рассказал Алексей Друк.

Он считает, что при «новом хозяине» люди просто не будут допущены к озеру. В этом уверены жители Житковичей, Пуховичей, Дубравы и Червоного.

«Наше озеро ждет высокий забор и колючая проволока»

«Смотрите! Озеро Млынок за Черетянкой у нас нацпарк давно забрал - нам туда хода нет. За деревнями Кели и Полянкой вдруг загородили лес - поставили высокий забор, нацепили колючую проволоку, написали, что проход, проезд запрещен! Раньше мы там ягоды, грибы собирали», - делится житель Житковичей Сергей. Он уверен - так будет и с Червоным, если его отдадут национальному парку: «высокий забор, колючая проволока».

Житель деревни Дуброва Михаил Купрацевич раньше катал по озеру своих дочерей на лодке.

«Здесь я насчитал 60 белых лебедей! Мои дочери их с рук кормили! Но то раньше было. Как пришел сюда национальный парк, начали здесь во время нереста на моторках рыскать, птицу выбивать, стрелять над озером - уже и лебедей нету!

Больно на все это смотреть. Забрали озера наши, лес забрали! Шлагбаумы поставили везде! Короеда развели. Такие они уже хозяева - самые естественные вредители - и природе, и народу!», - высказался сельчанин.

Представитель Марахоровского сельского совета Светлана Купрацевич любит проводить время на озере вместе с мужем - удить рыбу.

«Это озеро наше, наших дедов, прадедов, испокон веков оно принадлежит народу. Мы здесь и отдыхаем, и рыбу ловим - семью прокормить, ведь какие тут у нас зарплаты? Что мы им, мешаем? Пусть все уже у нас последнее заберут. Червоное - это наша прожилка, это жизнь нашa, душа. Нам нет больше куда податься. За Черетянкой загородили, за Полянкой - колючая проволока. В лес не пускают», - горюет женщина.

Юрий Альвинский считает, что национальный парк увидел здесь «жирный кусок», где еще 3-4 года можно чем-то поживиться.

«Народ устал терпеть, и противостояние будет нарастать. Более двадцати лет люди терпели своеволие нацпарка, но терпение не бесконечно. Мы просим, чтобы нас услышал Лукашенко», - говорит Юрий.

Он обращает внимание, что в проекте указа написано «подготовить в сжатые сроки». «А почему? Чтобы народ не успел подняться», - считает житель.

Юрий говорит, что все блага создают здесь только для чиновников - им тут можно и охотиться, и рыбу удить.

«Идите отсюда, Сергей Румас будет охотиться»

Житель деревни Дуброва Владимир Пышняк говорит, что в прошлом году пошел на Червоное с удочкой посидеть. «Прибежали егеря, говорят - идите все отсюда, Сергей Румас (нынешний премьер министр Беларуси. - прим.) здесь будет охотиться. Почему такое отношение к нам? Бамбиза здесь царь. Они сеют вражду», - говорит Владимир.

И он, и его односельчане выносят вердикт: оставить озеро в аренде «Житковичихимсервис», а «Бамбизе тут делать нечего».

«Немцев сюда привезут - они будут стрелять. А мы будем молча стоять и смотреть. И забор поставят, как в зоопарке», - говорит Владимир.

Сергей Макаревич из Пуховичей говорит, что осенью поехал за грибами, но его машину остановили. «Бамбиза на меня налетел. Говорит: машину давай для осмотра, мол, я Бамбиза! Очень приятно, говорю, а я Макаревич », - сердится сельчанин.

Пенсионер Степан обращает внимание: жалобу написали в администрацию Лукашенко, оттуда ее перебросили в управление делами Лукашенко, оттуда - в национальный парк «Припятский». «Мы на них же и жаловались! А они приехали с нами разбираться. Как это так?»- удивляется пенсионер.

«Оставьте людей в покое, не разжигайте!»

Представитель Червоненского сельского совета Григорий Котлярчук не понимает, почему в заповеднике, который создан для охраны природы и финансируется из бюджета, появляется коммерческая функция.

«Припять они нашу вычистили неводами, а теперь здесь заметили хороший, жирный кусок. Для чего людей напрягать и разжигать вражду? Лесхоз и "Житковичихимсервис" выиграли тендер, они провели работу, очистили озеро, оформили берег, стоянки сделали, а тут хозяин вдруг нашелся - на все готовое! Нацпарк говорит сейчас, что хочет здесь деньги зарабатывать? А "Житковичихимсервис" разве не хочет деньги зарабатывать? », говорит -Григорий Котлярчук.

Лесхоз: «Цены определили с учетом финансового положения местного населения»

Начальник отдела охотничьего туризма и рыболовства Житковичского лесхоза Александр Альвинский заявил, что лесхоз является арендатором охотничьих угодий и части озера Червоное с 2004 года. Договор на аренду в 2015 году подписан на десять лет, до 2025 года.

«Наша позиция такова - чтобы озеро Червоное осталось у нас в аренде. Мы организовываем охоту для местных жителей и не только, для иностранных граждан тоже. Когда мы проводим охоту на птицу для иностранцев, то мы находим взаимопонимание с местными охотниками. Цены на охоту мы определили с учетом финансового положения местного населения », - высказался начальник отдела.