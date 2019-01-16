Белоруски пока неудержимы в Мельбурне 16.01.2019, 12:41

Соболенко и Саснович легко вышли в следующий круг.

Обзор выступления белорусских теннисисток на Открытом чемпионате Австралии от «Трибуны».

Не злите Соболенко

В первых раундах турнира Арина Соболенко сплошь и рядом играет с молодежью. В стартовом поединке белоруска одолела 20-летнюю россиянку Калинскую. Во втором круге Арину ожидала британка Болтер (№97 WTA), которой 22 года. В случае победы Соболенко выходила на еще более молодую соперницу – американку с русскими корнями Анисимову, которой только в этом году исполнится 18.

Чтобы обыграть первую ракетку Беларуси, находящуюся в хорошей форме (победа на турнире в Шэньчжэне тому подтверждение), одного молодежного задора мало. Необходима еще хорошая игра и опыт подобных встреч. Недостаток в данных компонентах был очевиден у Калинской, это же помешало и Болтер. Британка умудрилась разозлить белоруску уже в первом гейме, совершив брейк. Неудача на старте заставила Соболенко лучше сконцентрироваться, особенно на своей подаче. До конца встречи на своих розыгрышах Арина отдала Болтер всего 12 мячей в 9 геймах. Конечно, о брейках соперницы и речи идти не могло.

Впрочем, Соболенко все равно надо было брать геймы на чужой подаче. Наша теннисистка отлично справлялась с поставленной задачей. В первом сете Арина выигрывала 71 процент очков на второй подаче британки. Неудивительно, что белорусская теннисистка дважды совершила брейк и взяла первую партию 6:3.

Во втором сете игра не изменилась. Соболенко действовала в привычном для себя стиле, без проблем забирая свою подачу. Для победы хватило одного брейка в заключительной партии. Дальше было дело техники: сет остался за Ариной – 6:4. Соболенко понадобилось 75 минут. Анисимой не остается ничего другого, как приходить в ужас перед матчем с белоруской.

Кто остановит Саснович?

Во втором раунде на АО Александру ожидала куда более серьезная соперница, чем Флипкенс – 20-я ракетка планеты Анетт Контавейт. Эстонка является неудобным оппонентом для Саснович: прежде Анетт побеждала в четырех из шести очных поединков. Но если белорусская теннисистка набирает ход, остановить ее крайне сложно.

Саснович лучше подавала, меньше ошибалась, хорошо играла на своей подаче и неплохо действовала на приеме. К такой игре соперницы Контавейт просто была неготова. По психологии эстонки больно ударил седьмой гейм. При счете 3:3 на чужой подаче Контавейт имела пять брейков, ни один из которых реализовать не сумела. Саснович быстро воспользовалась разочарованием Анетт, выиграв оставшиеся геймы в сете.

Sealed with an ace.



Sasnovich takes the first set over 20th seed Kontaveit 6-3. #AusOpen pic.twitter.com/vFKDsRAUjy — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2019 г.

Во второй партии рисунок игры практически не изменился. Александра без проблем брала свою подачу. На приеме Саснович также действовала уверенно, выигрывая две трети мячей на второй подаче Контавейт. Дважды брейканув во втором сете, Александра легкой добилась победы 6:3, 6:3.

«Я рада, что это не конец. Сегодня получился хороший матч. Я много раз играла против Анетт – она реально хорошая теннисистка. Теперь смотрю вперед – на мой следующую матч. В чем секрет успеха? Психология. Плюс работа с моим тренером. Он помогает не только в плане психологии, но и во всех компонентах подготовки к играм. Мне очень приятно, что за меня так болеют в Беларуси. Люди встают в пять утра, чтобы посмотреть мои матчи. Спасибо вам за это», – такими были слова Саснович сразу после матча.

Теперь Александра начинает подготовку к поединку против Анастасии Павлюченковой (№44 WTA), которую прежде победить не удавалось. Девушки встречались дважды в прошлом сезоне, и оба раза верх брала россиянка.