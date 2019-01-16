Видеохит: Говорящая с хозяином кошка стала звездой Сети 1 16.01.2019, 12:49

1,605

За два дня ролик собрал больше 400 тысяч просмотров.

Американец из Флориды по имени Мэтт Берк записал на видео своей "разговор" с кошкой, чем развеселил пользователей сети, пишет segodnya.ua.

Видео, на котором он здоровается с животным, а оно приветствует его в ответ, стало вирусным на YouTube и получило тысячи одобрительных оценок на Reddit. За два дня ролик собрал больше 400 тысяч просмотров.

В сети питомца осыпали нежными словами ("сладкая малышка" и "милашка") и восхищались его усами. Кошку и ее хозяина назвали "слишком милыми". Из-за шипения животное сравнили со змеей, а звуки, которые оно издает, – с звуками паука из Minecraft.