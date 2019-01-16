В Витебске учителя обходят квартиры и собирают информацию про «тунеядцев» 8 16.01.2019, 12:54

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Такие поручения отбивают у педагогов желание оставаться и дальше в школе.

Уже в феврале «тунеядцам» придут жировки за квартиру с возросшими тарифами. Но сформирована ли «база тунеядцев», которым стоит ожидать эти «письма счастья»? Судя по всему, еще не окончательно.

Именно сейчас ведется подомовой обход людей, которых считают «социальными иждивенцами». Догадываетесь, кто собирает эту информацию? Правильно, педагоги!

В редакцию «Витебского курьера» обратилась учитель одной из витебских школ Ольга (имя респондента по ее просьбе изменено) и ее мама Александра (имя женщины также изменено).

Женщины рассказали, что на прошлой неделе учителям раздали список «тунеядцев» с адресами проживания и сказали в максимальные короткие сроки их всех обойти и заполнить небольшую анкету. Так, педагог должен поинтересоваться, почему человек не работает, где был ранее трудоустроен, если работает сейчас, то указать место занятости, пояснить, почему не ищет новую работу и т.д.

- Вы представляете, беззащитная женщина-педагог должна зайти в квартиру, где, возможно, живет пьющий мужчина, или агрессивный, а то и вовсе сидевший и грубо говоря обозвать его «тунеядцем», – рассказала Александра. – Как считаете, какая у него будет реакция? Хорошо, что многих из списка дома нет, даже в выходной день. Но ведь такой ответ школу не устраивает, и учителям говорят идти по адресам повторно. Да, за эту работу администрация обещала поощрение, но ведь жизнь дороже, а отказаться, если ты хочешь нормально работать дальше, возможности нет.

Поэтому неудивительно, что учительницы по одной не ходят: кто-то объединяется с коллегой, кто-то просит ее сопровождать родственников или друзей.

Мало ли что может произойти. Тем более, что на «обход» приходится отправляться в свободное от работы время – вечером или в выходные дни, когда все люди хотят отдыхать, а не отвечать на неудобные вопросы да и еще непонятно кому. Ведь никаких удостоверений или иных документов, объясняющих, почему им должны предоставлять эту информацию, учителям никто не выдает.

- Есть педагоги, которые приходят работать в школу по призванию, которые мечтали об этой профессии и получают удовольствие от общения с детьми и возможности давать им знания. Но такие поручения отбивают даже самое сильное желание оставаться и дальше в школе. Жаль, что этого не понимают те, кто отдает подобные приказы, – подытожила Ольга.