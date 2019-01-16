В Беларуси подорожало золото и серебро 4 16.01.2019, 13:08

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Цены на драгметаллы выросли как в изделиях, так и в ломе.

Скорректированы цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц. Это следует из Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2019 г. № 2, опубликованного на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, сообщает myfin.by.

Постановление устанавливает новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Документ не регламентирует куплю-продажу банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц.