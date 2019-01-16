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В Беларуси подорожало золото и серебро

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  • 16.01.2019, 13:08
  • 1,408

Цены на драгметаллы выросли как в изделиях, так и в ломе.

Скорректированы цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц. Это следует из Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2019 г. № 2, опубликованного на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, сообщает myfin.by.

Постановление устанавливает новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Документ не регламентирует куплю-продажу банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц.

Смотрим скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе.

Металл

Проба

Руб. за 1 гр.

Старая цена

Золото

375

27,85

24,54

 

500

37,14

32,72

 

583, 585

43,45

38,28

 

750

55,70

49,08

 

900

66,84

58,90

 

916

68,03

59,94

 

950

70,56

62,17

 

958

71,15

62,69

Платина

950

43,91

42,13

Серебро

750

0,66

0,62

 

800

0,70

0,66

 

875

0,77

0,73

 

916

0,81

0,76

 

925

0,81

0,77

 

960

0,84

0,80


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