В Беларуси подорожало золото и серебро

В Беларуси подорожало золото и серебро4
- 16.01.2019, 13:08
- 1,408
Цены на драгметаллы выросли как в изделиях, так и в ломе.
Скорректированы цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц. Это следует из Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2019 г. № 2, опубликованного на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, сообщает myfin.by.
Постановление устанавливает новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Документ не регламентирует куплю-продажу банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц.
Смотрим скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе.
Металл
Проба
Руб. за 1 гр.
Старая цена
Золото
375
27,85
24,54
500
37,14
32,72
583, 585
43,45
38,28
750
55,70
49,08
900
66,84
58,90
916
68,03
59,94
950
70,56
62,17
958
71,15
62,69
Платина
950
43,91
42,13
Серебро
750
0,66
0,62
800
0,70
0,66
875
0,77
0,73
916
0,81
0,76
925
0,81
0,77
960
0,84
0,80