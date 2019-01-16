Не получится ли у Кремля, как получилось с Трампом? Алексей Венедиктов

16.01.2019, 13:18

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Алексей Венедиктов

Считали – «Наш! Наш!», а он такие кренделя выписывает…

Мне кажется, что пресс-секретарь президента, расслабившись после или в ходе праздников, проговорился.

Комментируя возможность заморозки/разморозки ситуации в Донбассе, Дмитрий Песков сказал буквально следующее: «Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс».

Что в понимании Кремля Петр Порошенко представляет «партию войны» — к гадалке не ходи. А вот кого Кремль считает «партией мира» и, следовательно, будет изо всех сил явно и неявно поддерживать на президентских выборах на Украине, хитроумный Песков в своем интервью даже не намекнул.

И тут вопрос – не получится ли у Кремля, как получилось с Трампом? Считали – «Наш! Наш!», а он такие кренделя выписывает…

А, Юлия Владимировна?

А, Владимир Владимирович?

Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»