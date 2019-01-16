Министр энергетики Литвы: БелАЭС может нанести удар по репутации атомной энергетики во всем мире 4 16.01.2019, 13:19

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Поведение белорусских властей не соответствует международным конвенциям.

Белорусская АЭС, строительство которой завершается рядом с Литвой, в Островце, может нанести удар по репутации атомной энергетики во всем мире, если на ней не будут соблюдаться требования безопасности и международные конвенции, заявил литовский министр энергетики на ежегодном форуме глобальной энергетики, организованном американским аналитическим центром Atlantic Council в ОАЭ.

– От решения этого вопроса в Беларуси фактически зависит будущее репутации мировой атомной энергетики. То, как этот проект развивается, хотя Беларусь как государство обладает таким правом, не удовлетворяет нас и не соответствует международным конвенциям, – приводит DELFI слова Жигимантаса Вайчюнаса.

По его словам, особо важно, чтобы Минск реализовал рекомендации по поводу так называемых стресс-тестов, иначе сомнения по поводу безопасности станции останутся.

Напомним, во вторник, назначая Валерия Барановского послом Беларуси в Литве, Лукашенко коснулся конфликтного вопроса — БелАЭС. По его словам, «Белорусская АЭС все равно будет построена, потому что это в интересах страны».

— Если Литва хочет, чтобы это было и в интересах Литвы, давайте вместе заниматься атомной станцией. Мы же не кричали гвалтом, когда были проблемы у них на станции.