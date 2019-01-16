«Баста!»: Welcome to club, увидимся на Площади 1 16.01.2019, 13:21

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Армия «тунедцев» растет.

Причем, исключительно благодаря безумной жадности чиновников. Вчера «тунеядской комиссии» Первомайского района Минска показалось, что количество людей, которые должны платить повышенную коммуналку, недостаточно велико, пишет Telegram-канал «Баста!».

Чиновники собрались, проанализировали базу данных и обнаружили свой промах. «Выявлены лица, имеющие детей в возрасте до 7 лет. Среди указанной категории оказалось 170 женщин и 188 мужчин, являющихся плательщиками ЖКУ» - заявила глава комиссии Ольга Василевская.

После небольшой дискуссии мужчин решено не исключать из списков. Чиновница не скрывает причины решения: «Порой выясняется, что эти мужчины - фактически занятые в экономике граждане, работающие за пределами Беларуси, а некоторые - на территории страны».

Для того, чтобы понять очевидный факт — не нужно быть детективом. Огромная часть мужского населения страны вынуждена работать нелегально — как в Беларуси, так и в России. По-другому прокормить семью, особенно если в ней есть маленькие дети, невозможно.

Интересно, последуют ли примеру чиновников из Первомайского района их коллеги? Или сами смекалку проявят и порадуют нас собственными новыми идеями?

А 188 мужчинам, живущим в Первомайском районе, которые вчера официально стали «тунеядцами»: Welcome to club, увидимся на Площади.

Возможно, у вас есть еще пару идей о том, как увеличить количество людей, ненавидящих Луку и его жадных чиновников?