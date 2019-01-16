Сенат США обвалил акции компаний Дерипаски 16.01.2019, 13:32

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В первые минуты торгов акции «Русала» рухнули на 4,8%.

Акции «Русала» и других компаний миллиардера Олега Дерипаски обвалились на Московской бирже в начале торгов среды на фоне стартовавшего в Сенате США процесса приостановки отмены санкций, пишет finanz.ru.

В первые минуты торгов «Русал» рухнул на 4,8% - до 28,71 рубля за акцию, а к 12.32 мск торговался на отметке 29,6 рубля (-1,7%).

Расписки En+ падали на 5,6%, прежде чем сократить снижение до 3,6%.

Республиканцам не удалось заблокировать законопроект, внесенный лидером демократов Чаком Шумером, который обвинил американский Минфин в «необоснованных попытках» снизить санкционное давление на Россию.

За то, чтобы не ставить инициативу Шумера на голосование, высказались 42 сенатора против 57.

Если закон будет принят простым большинством голосов, то сделка с Дерипаской, объявленная американским Минфином 19 декабря, будет заморожена.

Она, напомним, предполагает, что США в течение 30 дней исключают из «черного списка» En+, «Русал» и «Евросибэнерго» из «черного списка».

В ответ Дерипаска, некогда самый богатый человек в России, потерявший из-за санкций две трети состояния, снижает свою долю в En+ с 70% до менее 45% без какой-либо компенсации.

Его пакет перейдет в собственность госбанка ВТБ. Право голоса Дерипаски при этом будет ограничено 35-процентным пакетом. В совете директоров из 12 человек только четверо будут его представителями, а половину совета составят граждане Штатов и Великобритании.

Полномочия блокировать антисанкционные инициативы администрации Дональда Трампа конгрессу дает закон CAATSA («Акт о противодействии врагам Америки»), принятый прошлым летом.

В соответствии с ним любое решение о смягчении введенных ограничений может быть заблокировано простым большинством голосов. В случае вето администрации Трампа на это потребуется две трети в обеих палатах парламента.