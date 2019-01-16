СМИ: В Белграде готовилось покушение на Путина
- 16.01.2019, 13:45
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21-летний джихадист готовил бомбу.
Агентство безопасности и информации Сербии задержало 21-летнего джихадиста по подозрению в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина, который посетит Белград 17 января.
Об этом сообщает сербское издание Pravda, пишет "Европейская правда".
Сербские правоохранители задержали Армина Алибашича во вторник в местности Нови Пазар на юге страны. Он привлек внимание патрульных своим необычно большим рюкзаком, где, как оказалось, находился карабин с оптическим прицелом.
Службы безопасности обыскали квартиру парня. Там они нашли запас оружия, материалы для изготовления взрывчатки, в частности химические вещества и детонаторы.
Также у задержанного нашли флаг "Исламского государства", а на его компьютере - материалы, созданные джихадистами.
"Сербские службы безопасности очень внимательно занялись этим делом. Известно, что Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия ведет против "Исламского государства". Не исключено, что бомба, которую мастерил Алибашич, должна была быть активирована в день приезда Путина. Наши службы сотрудничают с россиянами и держат ситуацию под контролем, президент в Белграде будет в безопасности", - сообщил источник.