СМИ: В Белграде готовилось покушение на Путина 16.01.2019, 13:45

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21-летний джихадист готовил бомбу.

Агентство безопасности и информации Сербии задержало 21-летнего джихадиста по подозрению в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина, который посетит Белград 17 января.

Об этом сообщает сербское издание Pravda, пишет "Европейская правда".

Сербские правоохранители задержали Армина Алибашича во вторник в местности Нови Пазар на юге страны. Он привлек внимание патрульных своим необычно большим рюкзаком, где, как оказалось, находился карабин с оптическим прицелом.

Службы безопасности обыскали квартиру парня. Там они нашли запас оружия, материалы для изготовления взрывчатки, в частности химические вещества и детонаторы.

Также у задержанного нашли флаг "Исламского государства", а на его компьютере - материалы, созданные джихадистами.

"Сербские службы безопасности очень внимательно занялись этим делом. Известно, что Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия ведет против "Исламского государства". Не исключено, что бомба, которую мастерил Алибашич, должна была быть активирована в день приезда Путина. Наши службы сотрудничают с россиянами и держат ситуацию под контролем, президент в Белграде будет в безопасности", - сообщил источник.