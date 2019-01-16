Арина Соболенко: Раньше я не контролировала свою игру 16.01.2019, 13:49

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка рассказала, как прогрессирует ее игра.

Белоруска Арина Соболенко, в матче 1/32 финала "Australian Open" обыгравшая Кати Болтер 6:3, 6:4, поделилась мнением о своих последних успехах.

- Я начала работать с Дмитрием Турсуновым. Он отличный тренер. Это на 90 процентов его заслуга. Я очень рада, что он у меня есть, что я с ним работаю.

Какой аспект вашей игры он изменил?

- Как я бью. Раньше я просто лупила по мячу. Он объяснил мне, что не нужно каждый мяч пробивать изо всех сил. Мы вообще над всеми аспектами игры работаем. Я много в чем прибавила и очень этому рада.

- Как вам сегодняшний матч?

- "Шлемы" — это всегда отдельный разговор. Я рада, что выиграла, — она играла отлично. Но я тоже. Хороший матч. Я рада выйти в третий круг.

- Кроме тренера, вам что-то еще помогает?

- Мы много над чем работаем. Межсезонье было очень тяжелое. Я работаю над психологией, потому что иногда мне на корте сносит крышу, и нужно это исправлять. Раньше я не контролировала свою игру, а теперь понимаю, что происходит, как я должна действовать, как быть по мячу, когда нужно просто подержать мяч. Это придает мне уверенности в матчах, — приводит слова Арины sports.ru.