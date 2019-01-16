Названы cамые «инстаграмные» страны мира 1 16.01.2019, 13:58

Рейтинг основан на количестве хэштегов и отметок в каждом пункте назначения.

Исследование, проведенное изданием Big 7 Travel, назвало 50 самых «инстаграмных» стран мира в наступившем 2019 году – тех, фотографии откуда пользователи соцсети будут публиковать чаще всего.

Рейтинг основан на количестве хэштегов и отметок в каждом пункте назначения, результатах опроса читателей сайта и голосов экспертов.

«От городских пейзажей и водопадов в тропических лесах до кафе с сахарной ватой - мы собрали самые фотогеничные страны мира. Места, где вы сможете делать фотографии путешествий, которыми захотите поделиться со всеми, кого знаете», - пишет издание.

На первом месте оказалась Австралия, за ней следуют Гонконг и Канада. Украина в рейтинге заняла 39 место, ее окружают Польша (38 место) и Иордания (40).

Самые «инстаграмные» страны мира в 2019-м:

1. Австралия

2. Гонконг

3. Канада

4. Индонезия

5. Южная Африка

6. Мальдивы

7. Индия

8. Соединенные Штаты Америки

9. Дубай

10. Сингапур

11. Объединенное Королевство

12. Италия

13. Франция

14. Таиланд

15. Япония

16. Марокко

17. Малайзия

18. Испания

19. Нидерланды

20. Турция

21. Аргентина

22. Россия

23. Мексика

24. Португалия

25. Бразилия

26. Греция

27. Германия

28. Колумбия

29. Венесуэла

30. Швеция

31. Китай

32. Бахрейн

33. Ирландия

34. Тайвань

35. Кувейт

36. Норвегия

37. Вьетнам

38. Польша

39. Украина

40. Иордания

41. Австрия

42. Швейцария

43. Филиппины

44. Южная Корея

45. Новая Зеландия

46. Израиль

47. Иран

48. Перу

49. Чехия

50. Египет