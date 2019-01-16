FT: Трамп хочет стать анти-Обамой на Ближнем Востоке 16.01.2019, 14:11

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

В чем суть новой доктрины президента США.

Для всех тех, кто интересуется доктриной Трампа по Ближнему Востоку, Майк Помпео с пользой предоставил подсказку. Это произошло на прошлой неделе в форме важной внешнеполитической речи, изобилующей противоречиями и иногда граничащей с абсурдом. Если и была какая-то содержательная политическая нить, то это то, что президент США Дональд Трамп выступает против того, за что выступал Барак Обама. Если простыми словами - доктрина Трампа по Ближнему Востоку является анти-Обамовой, пишет Рула Халаф в своей колонке для Financial Times (перевод – zn.ua).

Автор отмечает, что государственный секретарь следовал традициям США, когда решил выступить в Американском университете в Каире. Это учреждение стало местом выступления Обамы в 2009 году, в котором тогдашний президент стремился перевернуть страницу, посвященную ущербу, нанесенному имиджу США в ответ на атаки 11 сентября 2001 года. В большей части мусульманского мира война с террором и вторжение в Ирак рассматривались как война против ислама. Пришло время исправить раскол.

Будучи хорошим оратором, Обама пообещал "новое начало", основанное на взаимном интересе и уважении. Тогда аплодировали и широко хвалили, а затем разочаровали регион, не приняв меры по красной линии химического оружия, которую он провел для сирийского режима. Когда Башар Асад, борясь с революцией, которая разразилась в 2011 году, применил его, Обама вздрогнул, пишет автор.

Для суннитских автократов более непростительный грех запятнал наследие Обамы: его стремление заключить ядерное соглашение с Ираном, тормозящее его амбиции в обмен на ослабление санкций. Самый значительный дипломатический прорыв в регионе в течение десятилетий был справедливо воспринят большей частью мира. Он также был неверно истолкован американскими суннитскими арабскими союзниками и Израилем как победа Ирана.

С самого начала Трамп определил свой подход к Ближнему Востоку как антииранскую кампанию, принцип, из которого вытекала любая другая политика. Он не только вывел Америку из ядерного соглашения и вновь ввел санкции США, но и закрыл глаза на укоренение все более жестокого авторитаризма в арабском мире суннитов. Он также еще более сблизился с соперником Ирана - Саудовской Аравией - даже несмотря на то, что поведение королевства стало опасно разрушительным.

Речь Помпео была подходящим примером зацикливания Трампа на Иране. Он говорил из Египта, который считается одним из худших в мире государств по политическим свободам, после ужасного убийства Джамаля Хашогги. Тем не менее, в отношении прав человека он ссылался только на аятоллу Ирана и его приспешников, которые "убивали, сажали в тюрьму и запугивали свободолюбивых иранцев". О свободолюбивых арабах, которые убиты, заключены в тюрьму и запуганы, не было никакого упоминания. Максимум, предложенный Помпео, - это мягкое поощрение Египта "раскрыть творческую энергию египетского народа, ослабить экономику и содействовать свободному и открытому обмену идеями".

Даже когда администрация США пытается быть последовательной, она спотыкается. Таков беспристрастный характер Трампа и хаотичное состояние его администрации, что его антииранский нарратив подорван непоследовательностью. В конце 2018 года Трамп шокировал внешнеполитическое ведомство и потерял своего министра обороны Джеймса Мэттиса, объявив о выводе американских войск из Сирии.

Это решение оставляет союзников США курдов, которые сыграли важную роль в борьбе против ИГИЛ, уязвимыми для нападений со стороны Турции, которая рассматривает их как продолжение своих собственных курдских сепаратистов. Это также вручает сирийскому режиму и его покровителю Ирану победу. Смущение последовало за объявлением: противоречия Трампу официальных лиц США и неожиданный президентский твит, угрожающий Турции, усилили чувство беспорядка.

Не замечая явного противоречия, Помпео в Каире по-прежнему зацикливался на Обаме. "Мы узнали, что когда Америка отступает, часто наступает хаос. Когда мы пренебрегаем нашими друзьями, возникает чувство обиды", - заявил он. Он намеревался поругать администрацию Обамы за то, что тот оставил Сирию и союзников в Персидском заливе. Но заявление показало, что госсекретарь потерял связь и установил параллели с предшественником, которому Трамп отчаянно противоречит. Политика президента на Ближнем Востоке сейчас описывается как продолжение постепенного разъединения Обамы. Но быть анти-Обамой не так просто.

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Как сообщалось, 19 декабря Белый дом и Пентагон сообщили о выводе американских войск из Сирии в связи с переходом к "новой стадии" военной операции против группировки "Исламское государство". По данным американских СМИ, Пентагон пытался отговорить президента Дональда Трампа от этого шага.

На фоне решения Трампа о выводе войск из Сирии министр обороны США Джеймс Мэттис объявил о своей отставке. С 1 января обязанности министра обороны исполняет замглавы Пентагона Патрик Шанахан.

Британия, Франция, Германия и Дания – ключевые союзники США в коалиции против "Исламского государства" - раскритиковали решение Трампа, указав на опасность реорганизации террористических ячеек в Сирии. Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен призвал ЕС скоординировать действия, чтобы переубедить Вашингтон.

Президент России Владимир Путин назвал решение Трампа о выводе войск из Сирии "правильным", а Турция перебросила дополнительные войска на сирийскую границу.

Вооруженная оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии" расценила действия США как "удар в спину".