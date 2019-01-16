Лавров предложил «освежить память» и заглянуть в договор о «cоюзном государстве» 16.01.2019, 14:24

Сергей Лавров

Глава российского МИД высказался насчет «глубокой интеграции».

Глава российского МИД озвучил вопросы, ответов на которые Москва ждет от Минска, и призвал не искать геополитических замыслов в этой «абсолютно рабочей ситуации».

На пресс-конференции в Москве Сергей Лавров заявил о том, что удивлен шумихе, «которая вокруг этой темы раздута, и в том числе в СМИ».

«Договор о создании «cоюзного государства» открытый, имеется в доступе, с ним можно было ознакомиться и когда он был подписан, и сейчас можно освежить память. В нем записано много чего из тех вещей, которые в то время объединили нас и побудили создать «cоюзное государство», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД пояснил также, какие пункты договора могут быть реализованы сегодня, а какие – нет. «Там было предусмотрено и принятие конституционного акта, и создание союзного парламента, и суда «cоюзного государства». В то время это было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем», - цитирует Лаврова ТАСС.

По словам министра, на последних встречах Путина и Лукашенко обсуждали как раз те положения договора, которые «в отличие от общей конституции, общего парламента, общего суда, касаются предельно конкретных и практических вещей в сфере экономики и торговли». «Имеются в виду предусмотренные в этом договоре действия по формированию единой денежной единицы, единой денежно-кредитной политики, налоговой политики. Эти вещи напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках Союзного государства», - пояснил Лавров.

Он также подчеркнул, что у Минска не было разногласий с Россией по вопросу о возможности «все-таки посмотреть, как мы можем выполнить вот эти, сугубо практические, конкретные вещи».