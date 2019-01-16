Сирийская контрабанда для Крыма 16.01.2019, 14:39

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Зачем российские оккупанты пускают корабли из Севастополя в Сирию?

Между Севастополем и сирийском портом Тартус запускают морское сообщение – об этом заявил депутат Госдумы России Дмитрий Белик. По его словам, это поспособствует созданию в Севастополе транспортного хаба, оживит торговлю Крыма с Сирией и привлечет деньги в бюджет полуострова, пишет «Крым. Реалии».

Российская делегация прибыла в Дамаск еще 14 января во главе с руководителем группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрием Саблиным. 15 января российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подписал соглашение о сотрудничестве с сирийской провинцией Тартус. Стороны планируют развивать проекты в экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также создавать совместные предприятия, наладить обмен делегациями и специалистами.

Руководитель Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что из Крыма в Сирию и обратно выгодно возить разве что контрабанду.

– Это новость, которая демонстрирует, что Крым развивается, имеет внешнеэкономические связи и взаимодействует с другими регионами. С точки зрения экономики, развития, сотрудничество с Сирией и Тартусом не выглядит таким уж прорывом или настоящим политическим успехом. Мы прекрасно понимаем подчиненное положение Сирийской Арабской Республики – это политический шаг, сдирижированный из Кремля. Морские коммуникации между оккупированным Крымом и Сирией были и раньше, тут мало что изменилось. Разве что сделали из этого специальное событие: «Смотрите, мы отправляем зерно, его у нас хватает». Единственная экономическая целесообразность таких поставок в том, чтобы добавить к овощам и фруктам из Сирии контрабанду. В остальном это выглядит как достижение 19-20 века, которое преподносят как неимоверную победу.

Игорь Семиволос напоминает, что участие любой компании в перевозках между Крымом и Сирией приведет к ее включению в санкционные списки.

Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время визита так объяснил необходимость контактов с Сирией:

«Этот процесс экономически выгоден для обеих сторон, в том числе для Севастополя, и потенциал дальнейшего развития взаимоотношений, в том числе культурных контактов, связей, образовательных, тоже значителен. Мы позиционируем развитие Севастопольского государственного университета как основного вуза на Средиземноморье. Это тоже будет вписываться в нашу программу взаимодействия».

Игорь Семиволос скептически смотрит на перспективы крымского высшего образования для сирийцев.

– Сложно ожидать, что в самом деле толпы сирийцев вдруг поедут учиться в севастопольские вузы, имея возможность учиться в Европе или в других арабских странах, где дипломы признаются и нет проблем после окончания устроиться куда угодно.

Аналитик украинского Института мировой политики Николай Белесков отмечает, что контакты между Крымом и Сирией действительно важны для обеих сторон, но по иным причинам.

– Я бы рассматривал это как пиар и последствия того, что Сирия также пребывает под значительным режимом санкций, что ей сложно вести внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность. Но я бы не сказал, что это большой прорыв, – прорывом было бы установление связей между Крымом и другой страной, не обложенной санкциями.

Конечно, действия незаконной власти оккупированного Крыма целиком укладывается в логику и стратегию России – они не самостоятельны и реализуют российскую стратегию на Ближнем Востоке. Это усиление всеми возможными способами режима Башара Асада. Без помощи, которая идет из Крыма, через Крым – те же поставки зерновых, – Асаду было бы намного сложнее удержаться. Я уже не говорю про военную поддержку, которую осуществляют из оккупированного Крыма.