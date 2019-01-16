Взрыв на химзаводе в Ленинградской области РФ обрушил здание 4 16.01.2019, 14:57

2,533

Фото: Getty Images

Стали известны новые подробности ЧП.

В городе Кингисепп Ленинградской области произошел взрыв на химическом заводе, после которого начался пожар, есть пострадавшие. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что разрушено двухэтажное здание, и выдвинул версию об искре от болгарки в цехе, где хранилась селитра, сообщает ВВС.

«Произошел взрыв бочки с ГСМ [горюче-смазочными материалами] на складе завода „Полипласт“ в Кингисеппском районе», — сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства. Там уточнили, что, по последним данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы, их травмы не тяжелые.

По данным пресс-службы МЧС России, «произошел технологический взрыв с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров».

Пожару была присвоена первая категория сложности, его удалось локализовать.

На заводе Би-би-си сказали, что комментариев в среду не будет.

«Без вести никто не пропал»

«В результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 квадратных метров», — рассказал Интерфаксу источник в экстренных службах. Начать разбор завала пока не удается из-за возгорания, добавил он.

В свою очередь, собеседник агентства в администрации Кингисеппского района заявил, что пропавших без вести после взрыва и пожара нет. «Еще раз все проверили, все списки. Все на месте, без вести никто не пропал. Людей [под завалами] нет», — сказал он.

Губернатор региона Александр Дрозденко написал на своей странице в «Инстаграме», что «двухэтажное производственное здание полностью разрушено».

Общая площадь цеха, где произошел взрыв, составляет 1,2 тысячи квадратных метров, уточняет РИА Новости.

Как пишет губернатор Дрозденко, по предварительным данным, это был цех продукции, где хранилась селитра. Глава Ленинградской области выдвинул версию о том, что детонация могла произойти «в результате попадания искры от болгарки».

Источник Интерфакса в службах технического надзора также предположил, что «на предприятии могли не соблюдаться или не до конца соблюдаться все установленные законодательством нормы хранения и использования легковоспламеняющихся и летучих веществ». «Они могли сдетонировать», — пояснил он.

«Также рассматривается версия нарушения технологического процесса, человеческий фактор и другие», — добавил источник.

«Тряхануло хорошо»

Новостной портал 47news со ссылкой на местных жителей пишет, что взрыв на заводе «Полипласт» якобы был слышен на расстоянии 50 километров от предприятия.

«От взрыва город тряхануло хорошо. Дом качался, было такое ощущение, будто окна выгнулись. Те, кто был на девятом этаже, ощутили еще сильней», — цитирует портал одну из жительниц Кингисеппа.

«Соседние предприятия не пострадали, за исключением выбитых стекол, все работают», — написал в «Инстаграм» губернатор Дрозденко.

По данным 47news, местные власти заверили жителей, что угрозы химического заражения в городе нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на опасных объектах.

«Полипласт» выпускает химические добавки, применяемые при производстве бетонов, строительных растворов и цемента, говорится на сайте компании.

ООО «Полипласт Северо-Запад», согласно данным СПАРК-Интерфакс, на 100% принадлежит АО «Полипалст», в качестве собственников «Полипласта» указаны Ильсур Шамсутдинов (80%) и Александр Ковалев (20%).