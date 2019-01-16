Центр Минска может уйти под воду 8 16.01.2019, 15:17

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Водный апокалипсис по-мински.

В телеграм-канале «Горад для гараджан» опубликовали пост под интригующим названием «Секретный архив Минскградо»: водный апокалипсис по-мински», пишет the-village.me.

«Мало кто знает, но в Минске существует вероятность самого настоящего водного апокалипсиса. И это не ежегодное подтопление Немиги или Революционной. Все куда серьезней, — пишет автор. — Заславское водохранилище, на котором любят отдыхать минчане, таит в себе потенциальную опасность для города. В случае прорыва дамбы между Заславским водохранилищем и водохранилищем Криница вода хлынет по течению Свислочи и доберется до самого центра города.

Начнем?

Сначала затопит часть прибрежной инфраструктуры на водохранилищах Криница и Дрозды, в том числе санатории «Криница», «Белорусочка», «Лазурный», «Дрозды клуб» и другое.

Преодолев МКАД, вода затопит аквапарк «Лебяжий», проспектт Победителей, весь «Олимпик парк», Дворец художественной гимнастики и достанется немного Ржавцу. Котеджную Веснинку затопит полностью, а Радужном только несколько десятков домов. Дальше жертвами воды станут Футбольный манеж, гостиница Marriott, а Dreamland пострадает только на треть. В районе «Парка Победы» опять чуть-чуть затопит проспект Победителей, вместе с гостиницей Виктория. Не повезет и зданию БКК на Машерова.

Популярное у минчан место гуляний — проспект Победителей — будет затоплен полностью от Машерова до Немиги вместе Дворцом спорта. Не менее популярная Зыбицкая тоже уйдет под воду (в Вернем городе пострадает только она одна).

Полностью затопит Парк Янки Купалы, домик-музей РСДРП, ненавистный минчанам «неКемпински», а на площади Победы воду только увидят.

Завершится потоп в Парке Горького, у памятника Захария Корнеева, первого губернатора Минской губернии».