Крик души сельчан: Нет воды с Нового года 1 16.01.2019, 15:36

Воду подвозят в бочках, но она не питьевая.

Настоящая коммунальная проблема двух многоквартирных домов в деревне Павлиново Барановичского района. Нет воды, причем краны «высохли» еще в 2018 году, и до сих пор вопрос не решен. Воду подвозят в бочках, но она не питьевая. Жители не выдержали испытания и обратились на «горячую линию» ОНТ, сообщает intex-press.by.

Ведра, тазы и любая пластиковая тара в Павлиново сейчас на вес золото. Это единственный способ донести хоть немного воды до квартир, в кранах ее нет с 30 числа, сообщает ОНТ.

Павлиново – территория бывшего военного городка, от райцентра, кстати, недалеко (15 км). В деревне всего два дома – в три и пять этажей. Живут больше двухсот человек и в основном пенсионеры.

Перебои в домах на улице Подлесной начались еще летом, на третий этаж доходил только кипяток, приходилось ждать, пока остынет. Мылись по часам, в основном ночью.

— В ЖКХ звонили, но конкретики никакой, может через месяц, может через два, а может и весной, но сделаем, — рассказал Олег Карачун, житель деревни Павлиново.

Еще одна жительница деревни — Снежана Концевич говорит, что на верхних этажах нет напора, воды вечером вообще нет.

— Я спросила, когда будет вода в наш дом? Может через неделю, может через месяц, — объяснила односельчанка Инга Высотская.

Боролись с перебоями и всю осень. А ровно перед Новым годом вода пропала вообще. И вот только сегодня появилась в соседней пятиэтажке. Но только для технических нужд – стирать, убирать. Пить, людей предупредили, ее нельзя. Холодную приносят с улицы в ведрах. Радуются, что повезло с погодой – спасает снег, который можно растопить.

Автобус в Павлиново ходит два раза в неделю. С такой же периодичностью привозит продукты автолавка. Магазин закрыт чаще, чем работает. Но если под этот график еще научились подстраиваться, то с водой как жить, непонятно. Сроки ремонта всё время переносятся. Скважина здесь с 1965 года. Система заилилась, из-за этого вода плохого качества, насосы не справляются. От этого и перепады давления на верхних этажах. В ЖКХ старались исправить проблему своими силами, но только потратили время – не помогло.

Николай Кисель, директор Барановичского районного ЖКХ, объяснил: «Купили насос новый, попытались опустить ниже колону саму, чтобы захватывала воздух, уже не хватает воды. Предположительно получилось, что забит фильтр, вода не поступает в ствол, в колонну, и воздух качает, а воды нет. Если всё нормально промоется, сразу же в понедельник будет вода».

В среду 16 января прочистить скважину приедет специализированная бригада. Планируется, что на ремонтные работы уйдет несколько дней. А значит, в начале недели, есть надежда, что вода все-таки в дома вернется.