Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Польши 1 16.01.2019, 16:14

Причиной для повышения стали высокий уровень потребления и инвестиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил удовлетворение тем, что Всемирный банк повысил экономический прогноз роста экономики Польши до 4%. Причиной для повышения стали высокий уровень потребления и инвестиции, передает «Радио Польша».

«Такие сигналы со стороны международных институтов показывают, что потенциал развития нашей страны становится все более заметным в мире», - написал премьер-министр, комментируя новый доклад Всемирного банка под названием «Темнеющее небо».

Авторы пессимистичного доклада отмечают снижение темпа экономического роста, напряжение в сфере международной торговли, проблемы некоторых развивающихся стран и растущие риски развивающихся рынков. Эксперты предупреждают, что 2019 год будет более трудным и плохим для мировой экономики, чем предыдущий.

Всемирный банк отмечает снижение темпа экономического роста в зоне евро, которое отражается на экономической ситуации в странах, связанных с Европой.

Однако в некоторых государствах умеренная инфляция и низкие процентные ставки способствуют ускоренному темпу роста. К таким странам авторы отчета отнесли Польшу, Венгрию и Сербию.