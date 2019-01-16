«Профсоюз РЭП, как говорят в народе, – это реальная эффективная помощь» 2 16.01.2019, 16:25

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Независимый профсоюз помог уволиться работнице «Евроопта».

Администрация сети «Евроопт» пошла навстречу профсоюзу РЭП и оперативно решила вопрос с увольнением Ирины Потапенок, члена профсоюза РЭП.

Заместитель заведующей производством магазина «Евроопт» из Жодино Ирина Потапенок уже подавала заявление в администрацию «Евроопта» об увольнении – пообещали уволить 27 декабря 2018 года, однако вдруг выяснилось, что заявление работницы «потерялось», пишет praca-by.info. После этого И.Потапенок обратилась в РЭП с известной просьбой: помочь уволиться из магазина.

Причиной увольнения стало то, что Ирина Потапенок нашла более выгодную работу в Москве, однако предложение имеет ограниченный срок действия. Женщина пришла в минский офис профсоюза РЭП с просьбой оперативно помочь с увольнением и вступила в ряды профсоюза РЭП.

Правовой инспектор Юрий Беляков связался с руководством сети «Евроопт», которое пошло навстречу профсоюзу и назначило дату увольнения – 21 января 2019 года.

– Руководство «Евроопта» позитивно отреагировало на конкретные обстоятельства. Надеемся, администрация сети и впредь будет поступать в соответствии с законодательством и уж точно не станет «терять» заявления своих работников. Ирина Потапенок была очень удивлена оперативностью последовавшей реакции. Этот случай еще раз подтвердил: РЭП, как говорят в народе, – это реальная эффективная помощь, – отметил Юрий Беляков.