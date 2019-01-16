Доля ОПЕК на мировом рынке нефти рухнула до исторического минимума 1 16.01.2019, 16:35

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Рост добычи нефти в США в ближайший год продолжится со скоростью, превышающей увеличение глобального спроса.

В результате этого традиционные производители из ОПЕК продолжат терять долю на мировом рынке. Такую дает американское Минэнерго в январском краткосрочном прогнозе по рынку энергоносителей (STEO), пишет finanz.ru.

За минувший год американские нефтяники нарастили производство на 1,8 млн баррелей в сутки, тогда как глобальный спрос вырос на 1,7 млн баррелей.

В 2019-м добыча в США подскочит еще на 1,54 млн баррелей в день при потребностях мировой экономики в 1,29 млн баррелей.

В 2020-м США будут качать еще на 1,01 млн баррелей в день больше и станут первой страной в мире, шагнувшей за 13 млн баррелей ежедневной добычи (13,23 млн баррелей на конец 4-го квартала), прогнозирует Минэнерго.

В результате на рынке для нефти из стран ОПЕК станет еще меньше: чтобы сохранять относительный баланс спроса и предложения, картелю придется сократить производство на 1 млн баррелей в сути и удерживать его на уровне 30,8-31 млн баррелей в день - минимальном с 2015 года.

Если в начале 2018-го ОПЕК занимала 32,6% от мирового рынка нефти, то начало 2019-го ее доля сократилась до 30,6% - минимума за всю полувековую историю организации, следует из расчетов Минэнерго.

К концу 2019-го на нефть ОПЕК будет приходиться уже лишь 30,1% мирового потребления, а еще через год доля картеля рухнет до 29,7%, прогнозирует ведомство.

По сравнению с уровнями 1970х ОПЕК потеряла почти половину рынка: в момент создания организации на нее приходилось 53% мировой нефтедобычи, указывает партнер Willis Johnson & Associates Джейсон Мишо.

Сланцевая революция привела к тектоническим сдвигам в энергетическом секторе, констатирует глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.

В начале 2017 года США стали нетто-экспортерами природного газа благодаря увеличению трубопроводных поставок "голубого топлива" в Мексику и СПГ в другие страны, а к середине 2020-го, согласно прогнозу Минэнерго, станут нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов.

«Независимость США в нефтяной и газовой сфере не означает, что местный рынок отвяжется от глобального. Скорее, произойдет обратное, - полагает Рюкер. - Поставки за границу сырья и нефтепродуктов будут расти, а в долгосрочной перспективе США будут обеспечивать львиную долю мирового спроса на нефть».