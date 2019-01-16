Банк России проиграл на «Форексе» еще $9,5 миллиардов 7 16.01.2019, 17:15

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Беспорядочные метания из валюты в валюту и скупка юаней второй год подряд разоряют резервы центробанка РФ.

Операции Банка России на международном валютном рынке второй год подряд оборачиваются убытками, пишет finanz.ru.

За год центробанк потерял на колебаниях курсов валют 9,5 млрд долларов, подсчитал директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов на основе оперативной статистики центробанка.

Как отчитался сам ЦБ, за год объем российских ЗВР увеличился на 35,8 млрд долларов, до 468,5 млрд.

Из этой суммы 10,3 млрд долларов принесло золото: за год центробанк закупил 270 тонн драгметалаа, а его доля в резервах достигла рекордных 18,5%.

Валютные активы ЦБ тем временем выросли на 25,5 млрд долларов.

Примечательно то, что это прирост оказался меньше, чем сумма, которую ЦБ закупил для Минфина на валютном рынке (35 млрд долларов), указывает Тремасов.

«Получается, что валютная корзина принесла отрицательную переоценку в размере около 9,5 млрд долларов», - делает вывод он.

Суммарно за два года беспорядочные метания из валюты в валюту могли принести ЦБ 14 млрд долларов убытка, свидетельствуют расчеты finanz. В 2017-м году центробанк не угадал динамику евро к доллару и продал европейскую валюту в пользу американской по худшему курсу за 12 лет, потеряв около 4,5 млрд долларов.

В 2018-м, следуя указанию на дедолларизацию, ЦБ начал избавляться уже от доллара, но снова оказался в минусе.

Крупнейшей неудачей стали инвестиции в юань: за первую половину года ЦБ перевел в китайскую валюту 55 млрд долларов, увеличив ее долю в ЗВР до 67 млрд долларов (14,7%).

Однако на на фоне торговой войны КНР с США юань начал стремительно дешеветь: если во время покупок центробанка курс колебался между 6,2 и 6,4 юаня за доллар, то к началу сентября приблизился к 6,9 юаней за доллар, а в ноябре едва не коснулся отметки в 7 юаней.

За июль-декабря юаневые вложения ЦБ обесценились на 3,5%, а если оценивать средний курс покупки - на 7,5%, или 5 млрд долларов. Этот убыток не удалось перекрыть даже за счет процентного дохода по китайским ценным бумагам: он составил 3,2% годовых или 2,1 млрд долларов в денежном выражении.

Скупая юани, ЦБ исходит из необходимости необходимости диверсификации резервов, объяснила 16 января первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

«Мы считаем, что мы должны быть готовы к любым сценариям, поэтому мы смотрим на достаточно жесткие сценарии и готовимся именно к ним», - добавила она.