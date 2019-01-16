Видеофакт: В Могилеве одной «скорой» пришлось буксировать другую 1 16.01.2019, 16:46

Авто застряло в снегу.

В Могилеве скорая не смогла преодолеть заснеженную горку во дворе по улице Орловского. Пришлось другому автомобилю той же службы взять ее на буксир, пишет mogilev.online.

«Итог работы дорожной службы по уборке снега на улице Орловского

Именно в этот момент человеку может быть плохо, а 2 скорые уже заняты...» — комментирует автор поста в социальных сетях.

Претензии автора не лишены оснований. В эту снежную зиму коммунальные службы города далеко не всегда справляются с расчисткой дорог — даже на главных улицах. К примеру, в регистратор одного из водителей попал эпизод — на заснеженном проспекте Димитрова автомобиль врезается в милицейскую машину. Судя по всему, его водитель просто не успел затормозить. На видео хорошо видно, что проспект — одна из главных автомобильных магистралей Могилева — не расчищен от снега, движение по нему затруднено. Недавно даже было объявлено, что для работ по уборке снега городское ЖКХ намерено привлекать технику предприятий и организаций.