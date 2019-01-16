Силовики заинтересовались руководителем одной из «дочек» Нацбанка 1 16.01.2019, 17:29

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Ряд банковских работников взяли в разработку.

Одним из ключевых участников проходит председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) Феликс Касперович. Об этом tut.by рассказали три информированных источника.

«Судя по всему, повторяется история двухлетней давности. У силовиков опять возникли вопросы к ряду банковских работников», — сказал один из собеседников. «Один из задержанных — многолетний руководитель расчетного центра при Нацбанке Касперович», — уточнил другой источник.

По телефону Феликс Касперович оказался недоступен.

«С начала года исполняющим обязанности председателя правления [БМРЦ] является Михаил Гоцман. Все системы функционируют в штатном режиме», — сказали в пресс-службе Белорусского межбанковского расчетного центра. Там не смогли прокомментировать информацию о задержании Феликса Касперовича.

ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» создано в октябре 2017 года на базе одноименного унитарного предприятия, входящего в состав Национального банка Беларуси.

В состав акционеров БМРЦ кроме Нацбанка с долей 99% входит ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

«Участие Национального банка в уставном фонде создаваемого юридического лица и владение контрольным пакетом акций, внедрение стандартов корпоративного управления и функций владельческого надзора обеспечат надлежащий контроль за межбанковскими расчетами, тарифной политикой, хозяйственной деятельностью, исполнением законодательства (в том числе в сфере защиты информации). Выбранная организационно-правовая форма позволит обеспечить высокую эффективность деятельности, облегчить доступ к потенциальным дополнительным инвестициям, снизить затраты на привлечение капитала и повысить стоимость активов», — говорилось в пресс-релизе Нацбанка по поводу акционирования своего расчетного центра.

БМРЦ выполняет функции технического оператора автоматизированной системы межбанковских расчетов и обеспечивает проведение основной доли безналичных расчетов в Беларуси. В день БМРЦ обрабатывает 250 000 транзакций на общую сумму 1 млрд долларов, говорится в фейсбуке компании.

В конце 2018 года Феликсу Касперовичу вручили свидетельство о регистрации БМРЦ резидентом Парка высоких технологий. Кроме того, Нацбанк передал расчетному центру функции абонентского пункта коллективного доступа к сети SWIFT (международная система переводов, объединяющая банки всего мира).

Касперович закончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище, Полесский государственный университет, Академию управления при Лукашенко. В Нацбанке работал с 1995 года, постепенно дойдя до должности руководителя расчетного центра.

Получить комментарий в правоохранительных органах не удалось.