10 самых дорогостоящих молодых игроков Беларуси 16.01.2019, 17:36

Список способен удивить.

Трансферное окно распахнуто: футболисты меняют клубы, города и страны, новостные ленты интригуют слухами на тему новых переходов, пишет «Прессбол». Эх, межсезонье! К молодым и талантливым, как известно, интерес особый. Немецкий Transfermarkt выставил ценник почти всем игрокам планеты, а мы отобрали десятку самых дорогих белорусов в возрасте до 22 лет.

Дмитрий Антилевский (21 год, Динамо Мн) — €200 тыс.

Форвард в первой половине сезона-2018 забил 4 гола и оформил 5 ассистов за "Минск", после чего соблазнился приглашением другого столичного клуба. "Динамо" решало задачи покрупнее и выступало в Лиге Европы — понять мотивы, которыми руководствовался экс-игрока БАТЭ, можно. Правда, ничего толкового от нового союза не получилось: Антилевский провел лишь два матча за "бело-голубых" в чемпионате. А единственный за полгода гол забил в ворота чехов с составе молодежной сборной.

Павел Павлюченко (21 год, Динамо Бр) — €200 тыс.

Статус резервиста мешает трансферной стоимости Павлюченко расти хоть в какой-нибудь прогрессии. И даже держаться на прежнем уровне. В ноябре 2017-го и июне 2018-го голкипера оценивали на €50 тысяч дороже нынешнего показателя. А еще, при всех сильных качествах Павлюченко, ему мешают фейлы: то руки нормально не выставит, то ворота "потеряет".

Павел Седько (20 лет, Динамо Бр) — €200 тыс.

Знавал бóльшие объемы и ценник другого брестского динамовца. Седько подешевел за 2018-й на €100 тысяч постепенно: минус полсотни в июне, столько же — в декабре. В прошлом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах. Несколько дней назад Седько, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, заявил, что не останется в "Динамо". Коли так, найдутся ли покупатели? Контракт игрока с клубом действует до конца 2019-го.

Иван Бахар (20 лет, Минск) — €200 тыс.

Карьера экс-лидера юниорской сборной развивается постепенно, аккуратно повышается и трансферная стоимость. В ноябре 2016-го она составляла €50 тысяч и за два года выросла в четыре раза. Скорее всего в "Минске" Бахар не задержится, ведь клуб не препятствует оттоку талантливой молодежи. Интерес к фланговому полузащитнику вновь проявляет "Торпедо"-БелАЗ, которое хотело подписать Ивана еще прошлой зимой. За 2018-й Бахар укрепился в роли основного игрока и прибавил в уверенности. Помните его дубль в ворота брестского "Динамо"?

Илья Лукашевич (20 лет, Минск) — €200 тыс.

Центральный защитник "Минска" в этом сезоне не был обделен игровой практикой — 22 матча в чемпионате. Еще летом его трансфер оценивали в €100 тысяч, но за полгода цена увеличилась вдвое. Благодаря физическим данным Лукашевич выигрывает много верховой борьбы, но часто нарушает правила — 7 желтых и 1 красная карточка в качестве статистических доказательств. Если Илья продолжит стабильно играть и избавится от чрезмерной агрессивности, то сможет рассчитывать на переход в более амбициозный клуб.

Виталий Лисакович (20 лет, Шахтер) — €250 тыс.

Первая часть сезона-2018 ограничилась для Лисаковича выступлениями за резервную команду загребского "Динамо" — 11 матчей и 1 гол (зато красивый). Такая статистика — не сахар, поэтому тамошние боссы отпустили игрока на родину без угрызения совести. В Солигорске Лисакович угодил в запас и лишь дважды вышел на поле в рамках чемпионата. Общий язык с главным тренером Ташуевым до сих пор не найден. Неудивительно, что за полгода ценник экс-кандидата в национальную сборную уменьшился на €100 тысяч.

Валерий Громыко (21 год, Шахтер) — €300 тыс.

До перехода в "Шахтер" Громыко успел наиграть 65 матчей в высшей лиге за "Минск" и еще прошлой зимой его трансферная стоимость составляла €300 тысяч. К переезду хавбека в Солигорск скептически отнесся коуч столичного клуба Лухвич, заявив, что Громыко больше доверился агенту и денежным вопросам. В самом деле: лидерский статус в "Минске" игрок сменил на дубль "Шахтера" и к лету подешевел на €50 тысяч. Первый матч за "горняков" в лиге Валерий провел только в середине августа, а ближе к финишу сезона Ташуев стал чаще выпускать полузащитника, что позволило вернуть утраченный "полтинник". Всего в элите за горняков Громыко сыграл 9 матчей и сделал 3 ассиста.

Кирилл Печенин (21 год, Витебск) — €300 тыс.

БАТЭ и брестское "Динамо" были готовы выложить за трансфер главного молодого открытия сезона-2018 больше €100 тысяч, но витеблян такой расклад не устроил. На севере провели собрание и коллегиально решили, что парень нужен самим, и только "если предложат какие-то заоблачные деньги…" Быть может, и предложат, потому что с июня 2018-го Печенин подорожал в два раза и будет дорожать еще. Да и сколько в денежном эквиваленте заоблочность для Витебска? Ведь любое превышающее предыдущее трансферное предложение по Печенину будет рекордным в клубной истории…

Максим Швецов (20 лет, Динамо Мн) — €300 тыс.

Один из лучших игроков "Динамо" по версии клубных болельщиков подорожал за 2018-й на €150 тысяч. Объясняется твердым местом в основном составе и надежностью в игровых действиях. Впрочем, до уровня великого Пуйоля еще расти и расти. Ближайшая доступная ступень — дебют в национальной команде. Вполне реальная, ведь Криушенко уже вызывал молодого защитника на спарринг с финнами (0:2), но оставил в запасе. Но то — во многом благодаря доверию Гуренко. Нынешняя же неопределенность в "Динамо" настораживает: придется ли Швецов по душе новому коучу (иностранцу, скорее всего)?

Захар Волков (21 год, БАТЭ) — €400 тыс.

У Волкова самый сильный скачок: плюс €250 тысяч за календарный 2018-й. Помогла Лига Европы, где молодой защитник попал в команду недели после второго матча с "Види" (2:0). А ранее признался Sky Sports лучшим игроком поединка с "Челси" (0:1). Во внутреннем чемпионате Захар провел 18 встреч, по разу забив и ассистировав. Для первого сезона в топ-клубе — неплохо. Дальше — "Арсенал", борьба за чемпионство и евроквалификация со сборной. Дебют за национальную команду мог состояться еще в июне против венгров или финнов, но подвела травма.