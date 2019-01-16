Специалисты назвали простые способы улучшить память 16.01.2019, 17:47

Они основаны на научных исследованиях.

На внезапную забывчивость жалуются миллионы современных людей. Специалисты назвали 5 простых способов улучшить память и концентрацию, основанных на научных исследованиях, пишет medinfo.ua.

1. Упражнения, учащающие работу сердца. Это могут быть жим гантелей, отжимание от стены, приседания, ходьба по лестнице. Недавние научные изыскания показали, что упражнения, направленные на учащение работы сердца, снижают риск развития болезни Альцгеймера, а также улучшает способность запоминать информацию.

2. Устранение отвлекающих факторов. Если ситуация требует умственных усилий и запоминания, важно не отвлекать внимание ненужными деталями. Эксперты советуют не находиться постоянно в информационном потоке, время от времени выключать телефон, оповещения мессенджеров, музыку и телевизор.

3. Спать не менее 7 часов. Еще один эффективный способ улучшить когнитивную функцию и способность запоминать – высыпаться. По словам ученых, медленная фаза сна является наиболее важной для запоминания, поскольку во время нее новая информация переходит в долговременную память. Сон менее 7 часов ограничивает время медленной фазы.

4. Использовать ассоциации. Один из способов, многократно подтвердивших свою эффективность – ассоциировать новую информацию с уже чем-то очень хорошо знакомым. Это улучшает процесс запоминания, так как новые детали присоединяются к уже сформированной нейронной сети воспоминаний.

5. Защищаться от стресса. Сильный стресс бьет по памяти в связи с тем, что нервная система аккумулирует свои ресурсы для защиты организма. Хотите иметь хорошую память – изучайте практики, защищающие от нервного напряжения, например, медитацию. Также полезно пить успокаивающие чаи.