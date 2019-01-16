Дулуб и Кубарев – кандидаты на пост главного тренера минского «Динамо» 1 16.01.2019, 18:32

От легионерского вектора в вопросе выбора нового рулевого в клубе отказались.

Как стало известно Tribuna.com, минское «Динамо» рассматривает кандидатуры Олега Кубарева и Олега Дулуба на пост главного тренера.

Данный вопрос может быть решен в ближайшие дни. От легионерского вектора в вопросе выбора нового рулевого в клубе отказались.

Последним местом работы Кубарева было «Торпедо-БелАЗ». В этом году клуб принял решение расстаться со специалистом, назначив на эту должность Вадима Скрипченко.

Олег Дулуб ранее возглавлял БАТЭ, но летом прошлого года был уволен из клуба и до этого времени остается без команды. Тренер уже работал в минском «Динамо» помощником.

Сообщалось, что минское «Динамо» могли возглавить Андрей Тихонов, Андрей Каряка или Эдгарас Янкаускас.