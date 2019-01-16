Медведев предложил прекратить расчет ВВП России 9 16.01.2019, 18:41

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Чиновники в РФ готовят радикальную реформу макроэкономической статистики из-за неспособности российской экономики ускориться.

Обеспокоенные неспособностью российской экономики ускориться в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина чиновники готовят радикальную реформу макроэкономической статистики, данные которой к 2024 году должны показать двукратное сокращение бедности и вхождение РФ в топ-5 экономик мира, передает finanz.ru.

В декабре Росстат отчитался о снижении доходов населения (на 2,9% в ноябре) и росте уровня бедности до 13,3% (19 млн человек). В ответ глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что к показателю доходов «большие претензии», а методику расчета «нужно менять».

Спустя три недели эстафету подхватила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, предложившая распространить реформу и на показатель бедности - «по-новому осмыслить» и перевести на «современные стандарты.

Минэкономразвития тем временем уже подготовило измененную методику оценки производительности труда - другого ключевого показателя майского указа, который к 2024 году должен расти на 5% в год.

Наиболее радикальный шаг предложил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, допустивший полный отказ от традиционного расчета валового внутреннего продукта - главного показателя, оценивающего размер экономики.

Дело в том, что статистика находится «в определенном тупике», заявил Медведев на Гайдаровском форуме в Москве.

«Все задаются вопросами, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт и надо ли вообще его считать. Может, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики?», - задался вопросом премьер (цитаты по Reuters).

По его словам, изменения могут потребоваться также в таможенной статистике и в международных расчетах.

Идея Медведева не нова: она напоминает опыт Аргентины начала 2010-х, отмечает бывший глава департамента макроэкономического прогнозирования МЭР Кирилл Тремасов.

В 2012 году страны обвинили в манипуляциях с макростатистикой: МВФ рассматривал возможность применения к Аргентине санкций из-за того, что официальные данные об инфляции не соответствовали оценкам независимых экспертов. Позднее власти признали махинации и скорректировали статистику, спровоцировав обрушение курса песо.

«Если мы перестаём считать ВВП или вводим собственные стандарты его расчёта - это будет означать потерю прозрачности, подрыв доверия инвесторов и неизбежное снижение кредитных рейтингов», - заявил Тремасов Reuters. Есть надежда, что премьер «имел в виду что-то другое» нежели отказ от расчета ключевых статистических индикаторов, добавил он.