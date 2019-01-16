Леонид Судаленко помогает отцу погибшего на предприятии сына найти справедливость 1 16.01.2019, 19:01

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Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Предприятие отказывается признать вину в гибели 35-летнего мужчины.

16 января житель Речицы Евгений Недобуга с помощью профсоюза РЭП обжаловал в районном суде отказ ОАО «Буровая компания «Дельта» признать вину в гибели на предприятии 35-летнего сына Алексея. Мужчина с помощью независимого профсоюза рассчитывает восстановить в трагедии справедливость, передает gomelspring.org.

Интересы пострадавшей семьи в суде представляет правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Профсоюзный юрист подготовил жалобу в суд и рассказал, как по пути следования к месту работы на служебном автомобиле работники буровой кампании «Дельта», имевшей подряд на российском Уралкалие попали в ДТП. Из пяти рабочих погибли трое, в том числе и мастер строительно-монтажных работ Алексей Недобуга.

По заключению госинспекции труда Пермского края РФ, виновными лицами за несчастный случай признаны должностные лица работодателя, которые не провели предрейсовый медосмотра водителя и техосмотр служебного автомобиля.

«Виновным в произошедшем ДТП признан и гендиректор предприятия Николай Черношей, который не обеспечил контроль за выполнением должностных обязанностей подчиненными работниками ОАО «Буровая компания «Дельта». Тем не менее, предприятие стало на путь непризнания своей вины, указав в Акте о несчастном случае на производстве лишь вину самих погибших в ДТП», - отметил инспектор труда.

Он также добавил, что для супруги и двух малолетних дочерей, а также родителей погибшего на предприятии рабочего в первую очередь важна справедливость.

«Никто не в состоянии вернуть погибших, а вот восстановить справедливость, т.е. обязать работодателя признать свою вину в трагедии мы в силах», - добавил Судаленко.

Напомним, согласно законодательства у семьи погибшего и у его родителей есть право и на возмещение морального вреда, который взыскивается с виновных лиц.