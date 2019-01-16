Египет накрыла сильная песчаная буря 16.01.2019, 19:26

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Фото: EPA

Жителям страны рекомендовали без надобности не покидать свои дома.

На Египет обрушилась мощная песчаная буря, жителям страны рекомендовали без надобности не покидать свои дома, передает Egypt Today.

Синоптики сообщили, что самой сложной ситуация будет сегодня, а завтра ожидается улучшение погодных условий. Управление дорожного движения посоветовало водителям избегать высокой скорости во время шторма из-за плохой видимости.

В столице Египта Каире люди выходят на улицы в специальных масках, защищающих от песка. В городе скорость ветра превысила 50 км/ч, сообщает Independent.