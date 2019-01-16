Видеофакт: На Australian Open женщины чуть не подрались из-за сувенира от Соболенко 3 16.01.2019, 19:42

Арина Соболенко

Пожилых женщин разнимала охрана.

Две пожилые болельщицы не поделили повязку белорусской теннисистки Арины Соболенко после матча второго круга Australian Open.

Белоруска после победы над британкой Кэти Бултер (6:3, 6:4) бросила ленту для волос на трибуны. Две женщины вступили в настоящий бой за этот трофей.

В итоге, охранники выдворили нарушительниц порядка со стадиона, отобрав у них повязку.