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Видеофакт: На Australian Open женщины чуть не подрались из-за сувенира от Соболенко

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  • 16.01.2019, 19:42
Арина Соболенко

Пожилых женщин разнимала охрана.

Две пожилые болельщицы не поделили повязку белорусской теннисистки Арины Соболенко после матча второго круга Australian Open.

Белоруска после победы над британкой Кэти Бултер (6:3, 6:4) бросила ленту для волос на трибуны. Две женщины вступили в настоящий бой за этот трофей.

В итоге, охранники выдворили нарушительниц порядка со стадиона, отобрав у них повязку.


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