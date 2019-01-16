Болгария планирует заменить советские МиГ-29 на американские F-16 1 16.01.2019, 19:45

Фото: Lockheed Martin

София намерена закупить восемь истребителей F-16V Block 70 производства Lockheed Martin.

Парламент Болгарии одобрил начало переговоров с США относительно приобретения американских истребителей F-16, чтобы заменить устаревшие советские МиГ-29.

Как сообщает Reuters, София намерена закупить восемь истребителей F-16V Block 70 производства Lockheed Martin. Стоимость контракта составляет $1,05 мллд, это крупнейшая военная закупка Болгарии после падения коммунистического режима почти 30 лет назад.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что переговоры продлятся около четырех месяцев, а первая встреча по F-16 состоится в Брюсселе 14 февраля.

Посольство США приветствовало решение болгарских законодателей, связанное с началом переговоров о приобретении новых самолетов F-16 Block 70. "Мы ожидаем дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Болгарией – нашим союзником в НАТО", – говорится в заявлении.