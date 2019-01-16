Лукашенко отправил Шеймана встречать президента Зимбабве 9 16.01.2019, 19:54

1,654

Эммерсон Мнангагва прибыл в Беларусь, его ждет «содержательная деловая программа».

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Беларусь с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, визит зимбабвийского президента предусматривает содержательную деловую программу. 17 декабря во Дворце Независимости пройдут переговоры в узком и расширенном составах.

В аэропорту Эммерсона Мнангагва встречал управляющий делами диктатора Виктор Шейман, знакомый с лидером Зимбабве лично. В сентябре 2018-го он был с визитом в Хараре, где передал Мнангагва в качестве подарка меч, на котором были начертаны имя президента Зимбабве, слоган Pasi neMhandu и лев, напоминающие его тотем.