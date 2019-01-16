США со 2 февраля начнут процесс выхода из договора о РСМД 16.01.2019, 20:04

Прорыва в ходе состоявшихся 15 января в Женеве переговоров между США и РФ достигнуто не было.

США после неудачных переговоров с Россией начнут процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в назначенную ранее дату — 2 февраля. Об этом заявила журналистам заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, сообщает РБК.

Прорыва в ходе состоявшихся 15 января в Женеве переговоров между странами достигнуто не было, процедура выхода из ДРСМД займет полгода, сказала Томпсон. Ранее она назвала результаты переговоров «разочаровывающими» и подчеркнула, что Россия оказалась не готова объяснить, как она будет возвращаться к полному соблюдению документа.

В начале декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней на выполнение договора и заявил, что после этого США перестанут соблюдать положения РСМД.