В Минске около Военной академии фура сбила курсанта 16.01.2019, 20:14

Фото: пресс-служба Следственного комитета

От полученных травм 19-летний парень скончался в машине скорой помощи.

В столице около Военной академии, в районе 9-го километра трассы М2, под колесами грузовика погиб курсант. Об этом tut.by рассказали читатели.

ДТП произошло около 12.50, сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета.

«26-летний водитель, управляя седельным тягачом МАN TGA и двигаясь по проспекту Независимости в Минске, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм 19-летний парень скончался в машине скорой помощи. Проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).