Лидеры Аргентины и Бразилии признали Мадуро диктатором 2 16.01.2019, 20:28

Маурисио Макри и Жаир Болсонару решили усилить давление на правителя Венесуэлы.

Президенты Аргентины и Бразилии Маурисио Макри и Жаир Болсонару по итогам проведенной в среду встречи решили усилить давление на правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, передает svoboda.org со ссылкой на агентство Reuters. Оба лидера заявили, что считают Мадуро диктатором.

Во время своего визита в столицу Бразилии, аргентинский лидер объяснил решение не признавать власть Мадуро тем, что несколько стран, в том числе США, уже отказались считать его легитимным лидером Венесуэлы.

Президент Аргентины также осудил заключение многих представителей венесуэльской оппозиции и заявил, что считает сфальсифицированными результаты президентских выборов, на которых победил Мадуро.

Во вторник американский телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность признания главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо легитимным президентом страны вместо Николаса Мадуро. Источники телеканала также рассказали, что в Вашингтоне не исключают ужесточения санкций против Каракаса. В частности не исключается введение полного эмбарго на венесуэльскую нефть.

США и государства Латинской Америки ранее уже называли Николаса Мадуро узурпатором. Политика критикуют за нарушения прав человека.

В Венесуэле не прекращается гуманитарный кризис. В 2018 году экономическое положение страны продолжало усугубляться: показатель инфляции в Венесуэле превысил отметку одного миллиона процентов за год. В большинстве городов наблюдается нехватка товаров повседневного пользования, миллионы людей эмигрировали из страны в поисках работы.