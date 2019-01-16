Наставник минского «Динамо»: Табун лошадей моментально не повернешь 2 16.01.2019, 20:35

Андрей Сидоренко

Андрей Сидоренко сравнил нынешнее состояние минского «Динамо» с состоянием 25-летней давности.

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко сравнил нынешнее состояние ведущего белорусского клуба с состоянием 25-летней давности, когда впервые возглавил "бело-синих", передает kp.by.

- Прошлым летом вы возглавили сборную, осенью — и минское "Динамо". Команды, не секрет, не в лучшем состоянии. Четверть века назад вы наступали на те же грабли. Зачем вам это сегодня? Неужто юношеский максимализм и желание доказать завистникам, что все же можете?

- Да, с одной стороны, юношеский максимализм еще не иссяк (невесело улыбается). Только сегодня ситуация выглядит еще хуже, чем тогда. Но я прекрасно понимал, что меня ожидает и в каком состоянии сейчас хоккейные дела. С другой стороны, я понимал, что шанс есть. Предложение возглавить сборную поступило в мае, окончательно все решилось в июле, тогда и заступил.

- В интервью "Прессболу" в 96-м вы сказали: "Есть люди, которые хотят поставить меня на колени, чтобы самим исполнить роль короля". Такое ощущение и сегодня?

- Точно такого же нет. Но все понимают, что происходит в хоккее, и многие этой ситуацией пользуются. Но я не думаю о рисках: есть работа, которую надо выполнить — и я работаю. А дальше будет видно — цыплят по осени считают, у нас же будет видно по весне, ждем чемпионат мира в Казахстане.

- Раз цель — чемпионат мира и выход в элитный дивизион, а времени на подготовку мизер, зачем было взваливать на себя и минское "Динамо"? Не думали, что усидеть на этих двух стульях — гиблая затея?

- Гиблая не гиблая, но да — "Динамо" было в плачевном состоянии. Но там костяк хоккеистов, которые представят нашу сборную на чемпионате мира. Да, то, как они выглядели, в каком функциональном состоянии были, — удручающая картина.

И со сменой тренера опоздали. Сейчас времени тренироваться нет — все время игры, игры, игры. Уже немножко изменили атмосферу, отношение, но не все сразу. Как говорят, табун лошадей моментально не повернешь, какое-то время нужно с ними проскакать (улыбается), — сказал Сидоренко.