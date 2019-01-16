В Швеции наметился конец затяжного правительственного кризиса 16.01.2019, 21:28

Стефан Левен

Председатель риксдага выдвинул кандидатуру Стефана Лёвена для повторного занятия поста премьера Швеции.

Андреас Норлен, председатель риксдага - однопалатного парламента Швеции - в среду, 16 января, выдвинул кандидатуру Стефана Лёвена для повторного занятия им поста премьер-министра страны. Голосование должно состояться 18 января, передает DW.

Переизбрание Лёвена положит конец растянувшемуся на несколько месяцев правительственному кризису, который разразился после парламентских выборов 2018 года.

Как стало известно в среду, Умеренная коалиционная партия, Партия центра и "Либералы" обещали поддержать кандидатуру политика. Кроме того, ему должны достаться голоса Партии охраны окружающей среды.

Судьба голосования зависит от Левой партии

В значительной степени судьба голосования зависит теперь от действий Левой партии. Ее председатель Йонас Шёстедт после встречи с председателем риксдага 16 января пообещал кандидатуре Лёвена зеленый свет.

Сам политик от комментариев по поводу решения коммунистов воздержался, заявив: В значительной степени мы сформулировали тот политический курс, с которым Швеция сможет двинуться вперед".

Как и в предыдущий легислатурный период, Стефан Лёвен планирует сформировать правительство меньшинства с опорой на возглавляемых им социал-демократов, "Либералов" и "зеленых".

Результаты выборов

Победу на парламентских выборах, прошедших 9 сентября 2018 года, одержал правящий "красно-зеленый" блок во главе с действовавшим на тот момент премьер-министром Лёвеном (144 мандата), получивший лишь на одно депутатское кресло больше, чем возглавляемый лидером Умеренной коалиционной партии Ульфом Кристерссону правоцентристский альянс (143). Третьей силой в риксдаге стали "Шведские демократы" (62 места).