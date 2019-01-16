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Видеофакт: МАЗ с открытым кузовом встал на дыбы на МКАД

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  • 16.01.2019, 21:31
  • 4,131

Самосвал задел кузовом мост.

Пользователь форума Onliner опубликовал видео инцидента, произошедшего, по словам автора ролика, на минской кольцевой автодороге 16 января в 17:43.

В ролике зафиксировано, как грузовик с поднятым кузовом выезжает на МКАД, двигаясь при этом достаточно бодро. Мост на пути машины стал непреодолимым препятствием.

Задев кузовом мост, самосвал встал на дыбы — видеорегистратор в авто смог заснять этот момент.


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