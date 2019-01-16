Министр обороны Украины: Мы не откажемся от нашего законного права проходить через Керченский пролив 2 16.01.2019, 21:34

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Степан Полторак

Степан Полторак заявил, что украинцы «ни одного клочка своей земли не отдадут».

Украина не откажется от прохождения кораблей через Керченский пролив. Об этом в комментарии каналу "112 Украина" 16 января заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Одна из задач, которые ставила перед собой Россия, когда организовывала провокацию в Керченском проливе, – спровоцировать нас на ответ, стрельбу, использовать это, чтобы начать открытую агрессию против Украины, и вторая цель – заставить нас отказаться от прохождения через Керченский пролив в Азовское море и тем самым практически провести аннексию и Азовского моря. На такой шаг мы никогда в жизни не согласимся, ни одного клочка своей земли мы не отдадим. И конечно же, мы не откажемся от нашего законного права в соответствии со всеми международными обязательствами проходить через Керченский пролив", – сказал министр.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов 19 декабря сказал, что Украина пригласила международных партнеров принять участие в проходе кораблей ВМС из Черного моря в Азовское.