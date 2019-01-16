Депутат Рады: Надо создать структуру украинской армии, состоящую из белорусов 4 16.01.2019, 22:06

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Заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам предложил новую стратегию относительно Беларуси.

Народный депутат Украины Игорь Гузь, как заместитель главы комитета Верховной Рады по иностранным делам, провел брифинг по теме возможной инкорпорации Беларуси в состав России. Также этот вопрос будет оговорен на заседании комитета.

Соответствующая информация появилась на личной странице Игоря Гузя в Facebook.

Депутат предложил украинским властям пересмотреть сотрудничество с Беларусью, единственной стратегией которой была дружба с Лукашенко, а именно:

- Усилить посольство Украины в Беларуси. Работа украинского дипломатического корпуса в стране недостаточна. Время усилить работу по многим направлениям, как популяризация общей истории Украины и Беларуси (у нас есть общие исторические герои, такие, например, как Константин Острожский). Нужно формировать положительный имидж Украины среди жителей Беларуси через более активный обмен делегациями, культурные программы. Время организовывать семинары для белорусов (журналистов и блоггеров), как противостоять информационной войне и различными способами помогать белорусским патриотическим структурам.

- Усилить информационную политику Украины. Украина, к сожалению, не представлена в информационном поле Беларуси. Надо требовать появления в Беларуси украинского телеканала, разговоры о котором ведутся уже не первый год, а также разработать программу по более активному продвижению украинской повестки дня на территории соседней страны.

- Проработать вопрос действий Украины, если Беларусь все же будет захвачена. А это и усиление обороноспособности приграничных к Беларуси областей Украины, и начало уже сейчас консультаций представителей украинских спецслужб белорусских активистов по вопросу развертывания «сети патриотических структур» в Беларуси на случай оккупации со стороны России. Отдельным блоком здесь стоит судьба белорусских добровольцев, которые сражались за Украину и могут стать костяком структур, которые будут отстаивать независимость Беларуси. Надо дать «зеленый свет» на формирование военной единицы в украинской армии, которая бы состояла из белорусов. До сих пор все такие попытки белорусских добровольцев встречались с сопротивлением; надо требовать от белорусских властей прекратить преследование в стране белорусских добровольцев, воевавших за Украину; а также перестать манипулировать с законом о получении иностранными добровольцами украинского гражданства.

«Все эти вопросы - вызов украинскому государству. И только действиями на опережение мы можем обезопасить Украину», - говорится в сообщении народного депутата Украины.