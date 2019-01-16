Сенат США заблокировал резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски 4 16.01.2019, 22:10

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Дальнейшая судьба резолюции остается неопределенной.

Резолюция против снятия санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго», подготовленная демократами, не смогла набрать необходимого числа голосов для того, чтобы быть вынесенной на окончательное голосование в сенате США, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«За» проголосовали 57 сенаторов, 42 были «против». Для того, чтобы документ был вынесен на окончательное голосование, необходимо было заручиться поддержкой по меньше мере 60 голосов, отмечает агентство.

Ранее в среду сенаторы проголосовали за то, чтобы начать дебаты по этой резолюции. Это стало возможным после того, как 11 сенаторов-республиканцев встали на сторону демократов и поддержали начало дебатов по этому документу. Для начала дебатов необходимо было простое большинство голосов.