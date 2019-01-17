Сколько на самом стоят «прозрачные» кредиты для белорусов

Сколько на самом стоят «прозрачные» кредиты для белорусов4
- 17.01.2019, 8:26
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В конце прошлого года ставки по потребительским кредитам выросли.
При среднем уровне ставок в районе 16% годовых были предложения со ставками в 25% и даже 29,9% годовых.
Сайт tut.by посмотрел, изменилась ли ситуация на рынке «прозрачных» кредитов.
Напомним, что нас интересуют кредиты для новых клиентов банков и без особенных условий для оформления. Отбирались предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.
Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:
в конце года ставки по потребительским кредитам начали постепенно расти. В топе наших предложений появились кредиты со ставкой около 25% и даже со ставкой до 29,9%. К сожалению, ситуация в январе не сильно изменилась: в топе все еще много предложений с высокими ставками, но общий уровень ставок в основной массе составляет до 16,1%;
не обязательно подготавливать справку о зарплате для получения кредита. Многие банки предлагают оформить займ до 5 000 рублей без документов с работы. Кстати, Идея Банк увеличил максимальную сумму, которую можно получить без справки о доходах, до 7 000 рублей. Это предложение можно назвать одним из самых привлекательных, но в лидерах все равно МТБанк — до 15 000 рублей без подтверждения дохода;
если сравнивать банки по максимальной доступной сумме, то можно выделить предложения от Альфа-Банка и Идея Банка. У них можно оформить до 30 000 и 23 000 рублей соответственно. Остальные банки без дополнительного обеспечения смогут предложить максимум 15 000 рублей.
Таблица кредитов без дополнительных комиссий:
Банк, кредит
Ставка (в скобках указаны изменения)
Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения)
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»
16%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
МТБанк,
«Проще простого»
16%
до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»
16,1%
до 60 (+24 мес.) месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
РРБ-Банк,
«12 месяцев»
14,5%
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Банк «Решение»,
«Проще некуда»
16,1%
до 36 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
Приорбанк,
«Кредит на карточку»
19%
до 60 месяцев, до 7000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»
14,9%
13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Идея Банк,
«Простой»
25%
до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 7000 (+2000 руб.) рублей
Банк Москва- Минск,
«наЛИЧНОЕ»
20,99% (-4%)
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
Паритетбанк,
Потребительский кредит
15,5−16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока
до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей
Альфа-Банк,
«Кредит наличными»
27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60
29,9% — в иных ситуациях
до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах
Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»
29%
до 60 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Беларусбанк,
Потребительский кредит
15−16%
в зависимости от срока
до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин
Белинвестбанк,
«Личный выбор»
16,1%
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
БТА Банк,
«Зачетный»
12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах
Цептер Банк,
«На удачу»
15,99%
до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Франсабанк,
«Возможно все»
15,9% — при сроке кредитования от 13 месяцев до 61 мес.,
16,1% — при сроке кредита от 61 месяца до 7 лет
до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Сколько придется заплатить банку
Без расчета возможного ежемесячного платежа и общей переплаты сравнить условия по кредитам очень сложно. Журналисты предположили, что необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год, и обратились в банки с просьбой рассчитать график платежей.
Всю информацию о ежемесячных платежах, переплате журналисты зафиксировали в таблице. Вот что в итоге получилось:
Банк, кредит, ставка
Максимальный ежемесячный платеж, рублей
Итоговая переплата за весь срок, рублей
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»
16%
90,73
88,77
МТБанк,
«Проще простого»
16%
90,73
88,76
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»
16,1%
90,78
89,36
РРБ-Банк,
«12 месяцев»
14,5%
95,41
78,55
Банк «Решение»,
«Простой кредит»
16,1%
96,37
90,87
Приорбанк,
«Кредит на карточку»
19%
92
104
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»
14,9%
83,77* (на 13 мес.)
90
Идея Банк,
«Простой»
25%
95,04
140,47
Банк Москва — Минск,
«НаЛИЧНОЕ»
20,99% (-4%)
93,11
117,31
Паритетбанк,
«Потребительский кредит»
15,5%
90,49
85,88
Альфа-Банк,
«По плечу»
29,9%
55,86* (на 24 мес.)
340,67
Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»
29%
97,00
163,95
Беларусбанк,
Потребительский кредит
15%
103,41
81,16
Белинвестбанк,
«Личный выбор»
16,1%
103
83
БТА Банк,
«Зачетный»
12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%
первые 30 дней — 90, затем — 99
185
Цептер Банк,
«На удачу»
15,99%
96,66
86,62
Франсабанк,
«Возможно все»
15,9%
84,25* (на 13 мес.)
95,19