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Сколько на самом стоят «прозрачные» кредиты для белорусов

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  • 17.01.2019, 8:26
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В конце прошлого года ставки по потребительским кредитам выросли.

При среднем уровне ставок в районе 16% годовых были предложения со ставками в 25% и даже 29,9% годовых.

Сайт tut.by посмотрел, изменилась ли ситуация на рынке «прозрачных» кредитов.

Напомним, что нас интересуют кредиты для новых клиентов банков и без особенных условий для оформления. Отбирались предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:

в конце года ставки по потребительским кредитам начали постепенно расти. В топе наших предложений появились кредиты со ставкой около 25% и даже со ставкой до 29,9%. К сожалению, ситуация в январе не сильно изменилась: в топе все еще много предложений с высокими ставками, но общий уровень ставок в основной массе составляет до 16,1%;

не обязательно подготавливать справку о зарплате для получения кредита. Многие банки предлагают оформить займ до 5 000 рублей без документов с работы. Кстати, Идея Банк увеличил максимальную сумму, которую можно получить без справки о доходах, до 7 000 рублей. Это предложение можно назвать одним из самых привлекательных, но в лидерах все равно МТБанк — до 15 000 рублей без подтверждения дохода;

если сравнивать банки по максимальной доступной сумме, то можно выделить предложения от Альфа-Банка и Идея Банка. У них можно оформить до 30 000 и 23 000 рублей соответственно. Остальные банки без дополнительного обеспечения смогут предложить максимум 15 000 рублей.

Таблица кредитов без дополнительных комиссий:

Банк, кредит

Ставка (в скобках указаны изменения)

Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения)

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

МТБанк,

«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1%

до 60 (+24 мес.) месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк «Решение»,

«Проще некуда»

16,1%

до 36 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19%

до 60 месяцев, до 7000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9%

13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Идея Банк,

«Простой»

25%

до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 7000 (+2000 руб.) рублей

Банк Москва- Минск,

«наЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Паритетбанк,

Потребительский кредит

15,5−16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока

до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей

Альфа-Банк,

«Кредит наличными»

27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60

29,9% — в иных ситуациях

до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах

Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»

29%

до 60 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Беларусбанк,

Потребительский кредит

15−16%

в зависимости от срока

до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин

Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах

Цептер Банк,

«На удачу»

15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Франсабанк,

«Возможно все»

15,9% — при сроке кредитования от 13 месяцев до 61 мес.,

16,1% — при сроке кредита от 61 месяца до 7 лет

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется заплатить банку

Без расчета возможного ежемесячного платежа и общей переплаты сравнить условия по кредитам очень сложно. Журналисты предположили, что необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год, и обратились в банки с просьбой рассчитать график платежей.

Всю информацию о ежемесячных платежах, переплате журналисты зафиксировали в таблице. Вот что в итоге получилось:

Банк, кредит, ставка

Максимальный ежемесячный платеж, рублей

Итоговая переплата за весь срок, рублей

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16%

90,73

88,77

МТБанк,

«Проще простого»

16%

90,73

88,76

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1%

90,78

89,36

РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5%

95,41

78,55

Банк «Решение»,

«Простой кредит»

16,1%

96,37

90,87

Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19%

92

104

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9%

83,77* (на 13 мес.)

90

Идея Банк,

«Простой»

25%

95,04

140,47

Банк Москва — Минск,

«НаЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%)

93,11

117,31

Паритетбанк,

«Потребительский кредит»

15,5%

90,49

85,88

Альфа-Банк,

«По плечу»

29,9%

55,86* (на 24 мес.)

340,67

Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»

29%

97,00

163,95

Беларусбанк,

Потребительский кредит

15%

103,41

81,16

Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1%

103

83

БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

первые 30 дней — 90, затем — 99

185

Цептер Банк,

«На удачу»

15,99%

96,66

86,62

Франсабанк,

«Возможно все»

15,9%

84,25* (на 13 мес.)

95,19


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