В Сморгонском районе детей не возят в школу, потому что нет бензина 3 17.01.2019, 8:42

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Иллюстрационное фото

Местная власть отрицает проблему.

С 8 января не ходят в школу дети с особенностями развития на Сморгонщине. Для автобуса специализированной школы нет топлива, чтобы собрать детей из окрестных деревень и местечек. Местная власть отрицает проблему, сообщает «Белсат».

Километры вот этой заснеженной дороги иногда становятся непреодолимым препятствием для деревенских детей, чтобы попасть в школу. Артур Винокур – ученик второго класса специализированной школы в Сморгони. От деревни Чухны она отдалена на двадцать пять километров. Уже неделю мальчик не навещает школу.

«Дорогу не почистили. И для того, чтобы ее почистили, пришлось писать письма руководителю Гродненщины. И только после этого 10 января ее почистили. 11 января сходил в школу, а 12-го закончились деньги на бензин. И все – парень дома сидит », – говорит Юлия Винокур, мать школьника.

Мать еще одного второклассника в Крево говорит, что проблемы с доездом в школу возникают не впервые. Ольга Страшкевич рассказывает:

«Нам звонит учительница и предупреждает: завтра не будет автобуса. Ну я, естественно, переспрашиваю, что за причина. На этот раз сказали, что нет бензина. Поэтому автобус не приедет и не выходите заранее. Ведь мне же надо спланировать — дочь и сына собрать: когда их поднять, накормить, чтобы дойти до школы вовремя, так как а 8:20 автобус. Ну и все – Митя спит».

В районной администрации Сморгони о проблемах что-то слышали, но не признают их.

«Да такого быть не может просто – я не верю в это. Я понимаю, что могла быть метель – не дошла машина, вот это может быть… И то там могли позже пройти, чтобы прочистить дорогу. Вот это может быть, но только же не потому, что топлива нет или техники не хватает – такого нет», – заявляет председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик.

Семья Винокуров переехала в деревню Чухны из Минска, чтобы основать здесь агроусадьбу: держат немалое хозяйство. О переезде не жалеют, но и на дополнительные проблемы не рассчитывали.

«То, что ребенок-инвалид в деревне может поехать в специальную школу и получить образование, это, конечно, хорошо: появились автобусы, открылись центры. Другое дело, как это все организовано. Ведь всплывают такие неприятности. Если бы я где-то работал, то как бы это было: ребенок в школу не пошел, и дома его не оставишь одного. И возникают новые проблемы», – говорит Константин Винокур, отец школьника.

Родители местных школьников беспокоятся также за существование самих сельских школ. С января финансирование происходит соответственно количественному составу учеников, а потому сельские школы сразу уступят городским.