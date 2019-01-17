Die Welt: У Путина появился настоящий соперник в России 9 17.01.2019, 8:52

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Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Политик так оценивает ситуацию в стране, как это может себе позволить лишь один фундаментальный оппозиционер.

Где бы ни происходил обмен мнениями о том, «Who is Who» (кто есть кто) в российской экономике и политике, он всегда поблизости. На всех крупных мероприятиях он переходит с одной трибуны на другую — как будто является главой правительства. Он выступает в кругу истеблишмента по всем вопросам современности и особенно по экономике с той самоуверенностью, которую может позволить себе лишь кремлевский шеф Владимир Путин. Его постоянно окружают журналисты. И ввиду того факта, что он уже три десятилетия сопровождает деятельность Путина, он пользуется максимальной свободой в своих высказываниях — занимая чаще всего позиции либеральных экономистов, делая прозападные высказывания, а иногда и критикуя режим, пишет Die Welt (перевод – inosmi.ru).

Его зовут Алексей Кудрин. Его официальные должности: министр финансов и неоднократно вице-премьер огромной империи с 2000 по 2011 годы, автор программы экономической стратегии для Кремля, с середины прошлого года руководитель российской Счетной палаты и с давних пор предводитель либерального лагеря элиты.

Его судьба: хотя к нему внимательно прислушиваются, поскольку он так рисует ситуацию в стране, как это может себе позволить лишь один фундаментальный оппозиционер типа ужасного для Кремля Алексея Навального, и предостерегает о катастрофическом развитии. Однако незаметно, чтобы его советам следовали, или же это делается весьма дозированно.

Кудрин возражает против официальной точки зрения

«Кудрин — это российская Кассандра, — говорит Алексей Макаркин, заместитель директора московского «Центра политических технологий», в интервью газете «Вельт». — Поскольку правительство занимается лишь краткосрочным планированием, его предостережения о долгосрочном ошибочном развитии не слышны».

58-летний Кудрин, доктор экономических наук, не особенно щепетилен в своих оценках. Именно за последние месяцы он неоднократно делал резкие заявления. Так, например, это было в конце осени, когда он назвал чистой ерундой настойчивые попытки власти повысить роль рубля в противовес доллару в международной торговле и недвусмысленно назвал «высокие риски». «Рубль как валюта менее стабилен, чем любая другая», — сказал он.

В другой раз он назвал российский восторг по поводу укрепления статуса мировой державы и принадлежности к мощному государству наркотиком из советских времен, чтобы компенсировать различные поражения.

Большой резонанс вызвало его заявление несколько недель назад о том, что Россия, собственно говоря, в последние десять лет переживала «серьезную стагнацию». В среднем экономика росла с 2008 года лишь на 1% в год, сказал он. Такого длительного периода медленного развития не наблюдалось после Второй мировой войны, за исключением первого постсоветского периода с 1990 по 1998 годы.

Это не соответствует официальному изложению фактов об относительно успешном развитии страны после сырьевого кризиса нулевых годов. И еще меньше это подходит для того времени, когда ввиду неоднократных внешнеполитических конфронтаций народ должен быть настроен на позитивное мышление и патриотизм. И когда люди, согласно опросам, все больше делают Путина ответственным за проблемы в стране, а не его чиновников, как это было раньше.

«Как правило, я прислушиваюсь к его советам», — сказал Путин.

Реальностью является тот факт, что наряду с падением цен на нефть и структурными проблемами экономику страны обременяет прежде всего внешнеполитическая изоляция. Однако эти санкции являются «щекотливой и сложной темой», как сказал Кудрин два года тому назад в интервью газете «Вельт» на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Правда это не помешало ему в 2017 году пойти на крайность, когда он публично предложил Путину все же стремиться к внешнеполитической разрядке.

Взбучка от главы Кремля последовала незамедлительно. «Суверенитет страны не может быть предметом переговоров». — недвусмысленно и резко констатировал Путин. А когда в декабре на ежегодной пресс-конференции его спросили об оценке Кудриным стагнации, Путин в своей популистской манере публично поставил его на место. Ведь скромный рост в 1% был уже в те времена, когда Кудрин был вице-премьером, сказал Путин. «В народе говорят, что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».

Такое выражение в современной России не является грубым. И оно не может в общем-то навредить добрым отношениям. Он относится к Кудрину с «большим уважением», сказал Путин и добавил: «Он мой товарищ и хороший специалист — и, как правило, я прислушиваюсь к его советам».

Отношения между ними действительно уникальные, и со времен совместной работы в мэрии Санкт-Петербурга в начале 90-х годов они крепки — несмотря на отчасти значительные расхождения в вопросах мировой и экономической политики. Кудрин знает, что с Путиным во главе государства нельзя ожидать большого экономического прорыва — просто потому, что, как он это недавно сформулировал, «экономическая база для будущего процветания и величия страны не была создана». Но он реалист и в достаточной степени профессионал, чтобы ставить под вопрос президентство Путина.

Кудрин знает границы, когда становится опасно, говорит в беседе с газетой «Вельт» один российский миллиардер, который давно знаком с Кудриным, но не хочет, чтобы называли его имя. По его собственным словам, Кудрин не хочет закончить карьеру как Михаил Касьянов, который был снят с поста премьер-министра из-за оппозиции шефу Кремля в 2004 году.

«Кудрин уникален и незаменим»

Зависимость между Путиным и Кудриным взаимна. Ибо и Путину нужен Кудрин, чтобы и дальше противопоставлять сильной группе сторонников жесткой линии стабильный либеральный лагерь среди элиты. Путин знает, чем он обязан своему товарищу по жизни. В конечном счете, это был Кудрин, который в ходе сырьевого бума полтора десятилетия назад будучи министром финансов не растратил дополнительные доходы в результате неожиданно высокой цены на нефть, а, несмотря на большое внутреннее сопротивление, использовал их для того, чтобы погасить государственные долги. По примеру Норвегии он создал стабилизационный фонд как подушку безопасности для кризисных времен.

Уже несколько лет спустя этот фонд спас Россию от финансового коллапса. Также и во время экономического кризиса после аннексии Крыма он служил источником для выживания. Помимо прочего, и за это Кудрин пользуется высоким международным авторитетом: в 2010 году экономический журнал «Euromoney» назвал его министром финансов года.