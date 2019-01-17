Как управделами Лукашенко зарабатывает миллионы на озерах и реках 19 17.01.2019, 9:13

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Фото из архива npp.by

Власти ищут новые способы ограбления людей.

Национальный парк «Припятский» хочет присоединить к своей территории озера Червоное в Житковичском районе Гомельской области, что вызвало недовольство местных жителей. Люди выступают против того, чтобы озеро, которое находится под опекой местных арендаторов, перешло в руки «государевых людей».

Ни для кого не секрет, что все национальные парки Беларуси - «Браславские озера», «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Припятский», - находятся под контролем управделами Лукашенко. В первую очередь, это госпредприятия, созданные для привлечения богатых любителей поохотиться и порыбачить.

Как удалось узнать от иностранцев, которые бывали в «Припятском», минимальный тур на 2 дня охоты в нацпарке стоит 735 евро. 7-дневный с тур шестью днями охоты - 1990 евро. Наиболее дорогой вариант - 2500 евро.

Получается, что в случае с озером Червоное, которое в свое время привели в порядок местные арендаторы, власти думают о наживе, а переход земли во владения нацпарка - обычный рейдерский захват.

Известно, что для белорусских чиновников «деньги не пахнут». Власти зазывают в Беларусь вредные китайские предприятия, строят небезопасную БелАЭС, топливо с которой собираются хранить на нашей с вами земле, раздаривают охотничьи угодья арабским шейхам и российским олигархам. Почему природные богатства и экология для наших властей - просто статья дохода?

Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к одной из участниц экологического протеста в Светлогорске Елене Маслюковой и экономисту Льву Марголину.

Лев Марголин: В Беларуси может появится налог на грибы и ягоды

- Как я отношусь к ситуации вокруг этого озера Червоное? Чиновники будут ловить рыбку, а с простых людей будут брать огромные деньги. Обращу внимание на то, что в Беларуси все более-менее ценное принадлежит управделами Лукашенко, которое умеет выдаивать деньги практически из всего. В этом главный парадокс. Какое им дело до заповедников, заказников и нацпарков?

Я думаю, что недалек тот час, когда собирать грибы и ягоды можно будет только с лицензией или специальным разрешением. И будет обязательным носить его при себе. А каждого любителя «тихой охоты» будут останавливать и проверять документы. Все очень просто: власти ищут новые и новые возможности собирать с людей деньги, - уверен экономист Лев Марголин.

- Белорусские власти раздавали земли и арабским шейхам, и российским олигархам. Законно ли это?

- В нормальной стране такая практика просто невозможна. Никто не раздаривает землю с «барского плеча», а действует закон, есть верховенство права - и это превыше всего.

Давайте посмотрим на законодательство: если землю можно покупать и брать в аренду - пожалуйста, почему и нет. Пусть берут и покупают арабские шейхи. Но условия должны быть равными для всех. Кстати, во многих странах условия покупки и аренды земли для cвоих граждан более льготные, чем для иностранцев.

В наших условиях это даже обсуждать абсолютно бессмысленно. Ведь такая же ситуация во всех сферах, не только в пользовании природными ресурсами и землей. У властей действует другой принцип: «что хочу, то и ворочу».

- Почему наши леса, озера реки, который принадлежат каждому белорусу, превратились в еще одну статью доходов чиновников?

- Лукашенко, который единолично принимает все решения, решил взять эту отрасль «под козырек». А районная и областная номенклатура, чиновники, ведут себя как временщики.

В какой-то степени это понятно, ведь должность чиновника в Беларуси очень опасна. Cегодня ты на свободе - завтра за решеткой. Поэтому поведение у властей очень простое: получил какую-то должность - греби, пока не закрыли.

Если бы у нас было развито самоуправление и были реальные выборы, то чиновники чувствовали бы ответственность.

Елена Маслюкова: Какое право имеет управделами Лукашенко пользоваться этими землями?

- Мне абсолютно не нравится ситуация вокруг озера Червоное. Чиновники должны понимать, что они такие же граждане этой страны, как и все остальные. Это обычные менеджеры, а мы их прямые наниматели. Белорусы платят им зарплату из своих кошельков.

Власти не имеют никакого права наживаться и паразитировать на этом озере. Если местные арендаторы заключили договоры - пусть пользуются этими озерами. Какое право имеет управделами Лукашенко туда совать нос?

Они скоро все тут заберут. Землю, воздух, недра нашей страны. Заберут и распродадут. Знаете, это абсолютно абсурдная ситуация. Я полностью поддерживаю людей, которые вышли на защиту озера, - говорит одна из участниц экологического протеста в Светлогорске Елена Маслюкова.

- Национальный парк «Припятский», который собирается взять под контроль озеро, неплохо зарабатывает на любителях охоты и рыбалки. Как вы думаете, история с озером Червоное - это обычное желание чиновников нажиться?

- Безусловно. Вы же понимаете, что все будет использоваться «его королевским величеством» и когортой приближенных.

Давайте подумаем, какой белорус может себе позволить такой отдых? Лично я не готова отдать за охоту на выходных 800 евро. И таких белорусов не знаю. Есть чиновники, которые неплохо зарабатывают. Все понимают, что это для них.

- А также для иностранных друзей Лукашенко...

- Я не против того, чтобы сюда приезжали иностранные туристы: из Арабских Эмиратов, из России. Белорусы - это очень гостеприимный народ. Но пусть они приезжают сюда не хозяевами, а именно гостями. Не владельцами. Приезжайте, отдыхайте, привозите деньги. Но кто дал право чиновникам распродавать наши земли и имущество? Я категорически против этого.

- Почему у нашей номенклатуры такое потребительское отношение к природным богатствам? Такое чувство, что они просто не собираются тут жить.

- Я думаю, что этот вопрос нужно задать Александру Григорьевичу и его компании, посмотрев им в глаза.

Я приведу пример Светлогорскa. Вот построили власти завод беленой целлюлозы, который априори является никудышным, а теперь каждый день пытаются запустить его, травят людей, загрязняют реку Березину.

Представьте, на заводе сейчас все завалено лесоматериалами. Завод не запускается, лес гниет. Что же придумали наши чиновники? Они решили решили просто cжигать древесину. Зачем было вкладывать деньги, пилить наши белорусские деревья, чтобы просто спалить все на улице?

Безхозяйственность и наплевательское отношения к богатствам нашей природы у нас повсюду.

Тоже самое могу сказать о БелАЭС. У властей перед глазами только доллары.

Пора уже белорусам требовать от чиновников ответа и ответственности. Если вы бесхозяйственно тратите наши деньги, зарываете в землю миллионы и миллиарды долларов, то вы должны отвечать. Отвечайте по закону. А то как у нас? Если ты чиновник, то закон на тебя не действует.

Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что наши власти действительно тут жить не собираются. Не дай Бог что-то случится - чиновники первые соберут чемоданы и уедут отсюда. Они не хозяева этой земли. Это не власти, а прихвостни, которые сюда пришли и зашибают миллионы. Пора бы уже с этим разобраться.